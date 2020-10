Flipkart Daily Trivia Quiz Answers 21 October 2020 : आसान सवालों से जवाब और जीतें धमाकेदार इनाम

Daily Trivia Quiz Answers 21 October 2020 : भारत की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart पर डेली क्विज Flipkart Daily Trivia Quiz लाइव है। फ्लिपकार्ट के आज 21 अक्टूबर के Quiz में यूजर्स से 5 सवाल पूछे गए हैं। इन पांच सवालों का सही जवाब देने वाले लकी यूजर्स को फ्लिपकार्ट फ्री वाउचर, सुपर कॉइन्स समेत कई आकर्षक इनाम मिलेंगे। इस क्विज के लकी विनर्स का चयन लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाएगा। Also Read - Realme Narzo 20, 6000mAh बैटरी, 4 कैमरा फोन को Flipkart सेल में खरीदने का आखिरी मौका आज, जानें कीमत

Flipkart पर यह क्विज 21 अक्टूबर की रात 12:00 AM बजे से शुरू हो चुका है। इस क्विज को आज रात 11:59 PM बजे तक खेला जा सकता है। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट के क्विज के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के साथ आज पूछे गए सवालों के जवाब भी बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस क्विज में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं।

ऐसे खेलें Flipkart Daily Trivia Quiz

Flipkart Trivia Quiz में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या डिवाइस में Flipkart की ऐप डाउनलोड करनी होगी। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और आप यूजर्स हैं तो आपको ऐप्पल ऐप स्टोर से फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप पर लॉगइन करें।

इसके बाद आपको फ्लिपाकार्ट पर ‘ Zone’ सेक्शन पर जाकर ‘Daily Trivia Banner’ पर क्लिक करना होगा। यहां आपको Flipkart Trivia Quiz का बैनर दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर आप इस क्विज में हिस्सा ले पाएंगे। बता दें कि एक यूजर्स एक अकाउंट से ेक ही बार गेम में हिस्सा ले सकता है।

Flipkart Daily Trivia Quiz Answers 21 October 2020

: This Is The Journey Of Which Of These Players – KKR To RCB To KXIP?

A1: Chris Gayle

: Which Of These Teams Has This Player Not Played For?

A2: Rising Pune Supergiants

: Which Indian All-Rounder Was The Most Expensive Pick Of The Auction?

A3: Pawan Negi

Q4: Which South African City Has Hosted An IPL Final?

A4: Johannesburg

Q5: Which IPL Team Has Won A Match By 10 Wickets The Most Number Of Times?

A5: