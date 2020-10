Flipkart Quiz Answers 23 October 2020 : क्रिकेट से जुड़े आसान सवाल जीताएंगे आकर्षक इनाम

Flipkart Quiz Answers 23 October 2020 : भारत की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर आज क्विज कॉन्टेस्ट (Flipkart quiz) लाइव हो गया है। फ्लिपकार्ट में आज के Sports Quiz Time में यूजर्स से पांच सवाल पूछे गए हैं। सही जवाब देनें वाले यूजर्स में से 40 हजार से ज्यादा लकी विनर के पास वाउचर्स और फ्लिपकार्ट जेम्स जीतने का मौका होग। Also Read - Flipkart Quiz Answers 22 October 2020 : इन आसान सवालों से जवाब दें और जीतें आकर्षक इनाम

Flipkart क्विज यूं तो 23 अक्टूबर को 12:00 AM से शुरू हो चुका है। इस क्विज को आज रात 11:59 PM बजे तक खेला जा सकता है। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट डेली क्विज के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के साथ आज पूछे गए सवालों के जवाब भी बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस क्विज में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं। Also Read - Flipkart Dussehra Special Sale : फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई दशहरा स्पेशल सेल, स्मार्टफोन पर मिल रही हैं शानदार डील्स

ऐसे खेलें Flipkart Trivia Quiz

Flipkart Trivia Quiz में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या डिवाइस में Flipkart की ऐप डाउनलोड करनी होगी। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और आप iOS यूजर्स हैं तो आपको ऐप्पल ऐप स्टोर से फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप पर लॉगइन करें। Also Read - 6GB रैम, 5 कैमरा वाले Realme 7 को Flipkart Big Billion Days सेल में Rs 2400 सस्ता खरीदें, आज है आखिरी दिन

इसके बाद आपको फ्लिपाकार्ट पर ‘Game Zone’ सेक्शन पर जाकर ‘Sports Quiz Time’ पर क्लिक करना होगा। फ्लिपकार्ट का डेली क्विज रात 12AM से 11.59PM तक लाइव रहता है। इसके बाद अगले दिन का क्विज शुरू हो जाता है। यहां हम आपको 23 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट के पूछे 5 प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं।

Flipkart Trivia Quiz में विनर्स का फैसला लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि यदि आपने पांचों सवाल का सही जवाब दिया है तो आपको फ्लिकार्ट की ओर से इनाम मिलेगा। यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा।

Flipkart Quiz Answers 23 October 2020

Q1) Which team, playing in the 2020 season, has never made it to the IPL finals?

A1) Delhi

Q2) Which of these Indian cities has hosted the most number of IPL matches?

A2) Bengaluru

Q3) What is the maximum number of players allowed in an IPL squad this season?

A) 24

Q4) Which of these is the only team to win an IPL final on their home ground?

A4) Chennai

Q5) Who is the only Australian to win Player of the series twice in the IPL?

A5) Shane Watson