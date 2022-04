Best Horror Web series on OTT India in Hindi: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगभग सभी जॉनर की फिल्में और वेब सीरीज देखने के लिए उपलब्ध हैं। हॉरर एक ऐसा जॉनर है, जिसका कॉन्टेंट लगभग हर कोई देखना पसंद करता है। अगर आप भी ओटीटी लवर हैं, तो आपको Netflix से लेकर ZEE5 पर अवेलेबल इन टॉप हॉरर वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए। Also Read - JioFiber Postpaid Entertainment Plans हुए लॉन्च, बस 200 रुपये में मिलेगा 14 OTT ऐप्स का सब्स्क्रिप्शन

Ghoul

राधिका आप्टे स्टारर Ghoul वेब सीरीज Netflix पर देखने के लिए उपलब्ध है। इस सीरीज में राधिका आप्टे एक मिलिट्री ऑफिसर ‘निदा रहीम’ का किरदार निभा रही हैं। ‘घुल’ एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब ‘जिन्न’ होता है। इस वेब सीरीज में आपको जिन्न कॉन्सेप्ट पर आधारित कहानी देखने को मिलेगी।

Typewriter

Typewriter वेब सीरीज भी Netflix पर स्ट्रीम की गई है। इस सीरीज की कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप इसके सभी एपिसोड एक बार में देख डालेंगे। सीरीज की कहानी की बात करें, तो इसमें एक परिवार छुट्टियां बिताने गोवा के विरान जगह पर बनी हवेली ‘बारदेज विला’ में जाता है, जिसका अपना ही भूताहा इतिहास है। इस सीरीज का निर्देशन सुजॉय घोष ने किया है।

Ghost stories

Ghost stories सीरीज ‘लस्ट स्टोरीज’ के निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्म ही है। इस फिल्म में आपको चार अलग-अलग शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिलेगी, जो कि भूतियां कहानियां है। पहली कहानी जोया अख्तर की है, जिसमें जान्हवी कपूर लीड रोल में हैं। इसके बाद अनुराग कश्यप की शॉर्ट हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। तीसरी कहानी दिबाकर बैनर्जी की है, जो कि जॉम्बी का देसी वर्जन है। आखिरी कहानी करण जौहर की है, जिसमें आपको मृणाल ठाकुर लीड रोल में दिखेंगी।

Parchhayee: Ghost Stories by Ruskin Bond

रस्किन बॉन्ड की हॉरर कहानियों पर बेस्ड वेब सीरीज परछाई को बनाया गया है। इसमें आपको 12 शॉर्ट हॉरर स्टोरीज देखने को मिलेगी।

Bhram



यह एक साइको-हॉरर थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज में आपको कल्कि कोचलिन लीड रोल में दिखेंगी। स्ट्रेस दूर करने वह हिल स्टेशन जाती हैं, जहां उन्हें अपने आसपास एक लड़की दिखने लगती है। इस सीरीज को आप Zee5 पर देख सकते हैं।