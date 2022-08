‘The Game of Thrones’ के प्रीक्वल ‘House of the Dragon’ की स्ट्रीम डेट जैसे-जैसे पास आती जा रही है, फैन्स की उत्सुकता वैसे-वैसे बढ़ती जा रही है। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज इस सोमवार से Disney+ Hotstar पर रिलीज कर दी जाएगी। लॉन्च से पहले अब इस सीरीज की इंडियन टाइमिंग कंफर्म कर दी गई है, ताकि फैन्स बिना देरी करें इस सीरीज के सभी एपिसोड्स का मजा ले सकें। Also Read - Criminal Justice season 3 OTT Release: पंकज त्रिपाठी की पॉपुलर सीरीज Disney+ Hotstar पर होगी स्ट्रीम, आ गई डेट

यह तो पहले ही कंफर्म हो गया था कि 'House of the Dragon' सीरीज भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर सोमवार 22 अगस्त से स्ट्रीम होगी। वहीं, अब स्ट्रीम टाइमिंग्स को लेकर चल रही कशमकश पर भी विराम लग गया है। इस पॉपुलर वेब सीरीज का हर एपिसोड डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हर सोमवार भारतीय समयानुसार सुबह 6.30 बजे स्ट्रीम किया जाएगा। आपको बता दें, हाउस ऑफ द ड्रैगन वेब सीरीज के पहले सीजन में कुल 10 एपिसोड स्ट्रीम होंगे।

हाउस ऑफ ड्रैगन की कहानी लेखक George RR Martin की नॉवेल 'फायर एंड ब्लड' (Fire and Blood) पर आधारित है। इस सीरीज में 'Game of Thrones' की कहानी से 300 साल पहले टारगैरियन की लड़ाई को दिखाया जाएगा। मुख्य तौर पर इस सीरीज में टारगैरियन परिवार आयरन थ्रोन के उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में लड़ता दिखेगा।

‘The Game of Thrones’ (GoT) दुनियाभर के दर्शकों द्वारा पसंद की गई सीरीज थी, जिसमें आयरन थ्रोन के लिए Targaryen, Starks और Lannisters परिवारों के बीच की लड़ाई दिखाई गई थी। इतना ही नहीं जीओटी की सफलता का एक कारण इंसानों और व्हाइट वॉकर्स के बीच की खतरनाक लड़ाई भी थी।

OTT पर आ रही ये नई फिल्में-

