House of the Dragon का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। यह पॉपुलर वेब सीरीज 'The Game of Thrones' का प्रीक्वल है, जिसका ऐलान दो साल पहले ही कर दिया गया था। यह सीरीज HBO Max पर 21 अगस्त को रिलीज होगी। HBO Max भारत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारतीय फैन्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। यह वेब सीरीज भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग डेट रिवील कर दी गई है।

House of the Dragon OTT Release Date Out

'The Game of Thrones' के प्रीक्वल 'House of the Dragon' वेब सीरीज वर्ल्डवाइड HBO Max पर 21 अगस्त को रिलीज की जाएगी। इंडियन व्यूवर्स के लिए इस सीरीज को वर्ल्डवाइड रिलीज के एक दिन बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम किया जाएगा।

Dragons are coming to Disney+ Hotstar. House of the Dragon, starts streaming 22 Aug. #HOTDonHotstar pic.twitter.com/5wzF8rO0id — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) July 20, 2022



इसका मतलब यह है कि इंडिया में House of the Dragon वेब सीरीज 22 अगस्त को स्ट्रीम होगी। Disney+ Hotstar ने अपने ट्विटर हैंडल पर House of the Dragon की ओटीटी रिलीज डेट का खुलासा किया है।

जैसे कि हमने बताया आज इस वेब सीरीज का पहला ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें ‘गेम्स ऑफ थ्रोन्स’ से 200 साल पहले की कहानी को दर्शाया गया है। हाउस ऑफ द ड्रैगन किंग विसरीज के शासन में हाउस टारगेरियन की हिस्ट्री पर बेस्ड है।

आपको बता दें, ‘Game of Thrones’ का आठवां सीजन साल 2019 में रिलीज किया गया था, जिसे दुनियाभर में दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म होने के बाद से ही House of the Dragon की चर्चाएं जोरो पर थी।

OTT पर इंडियन ऑडियन्स के लिए आने वाली हैं ये नई फिल्में-

हाल ही में ऐलान किया गया है कि तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म ‘बबली बाउंसर’ (Babli Bouncer) थिएटर की जगह सीधे ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। यह फिल्म 23 सितंबर को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम की जाएगी।

इसके अलावा, आर माधवन की फिल्म ‘रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट’ (Rocketry The Nambi Effect) की ओटीटी रिलीज डेट भी हाल ही में रिवील की गई है। यह फिल्म Amazon Prime Video पर 26 जुलाई को स्ट्रीम की जाएगी।