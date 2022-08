Maharani 2 Series OTT Release Date: हुमा कुरैशी स्टारर वेब सीरीज ‘Maharani’ का पहला सीजन दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। इसके बाद से ही फैन्स को इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है। महारानी वेब सीरीज का दूसरा सीजन जल्द OTT प्लेटफॉर्म SonyLIV पर स्ट्रीम होने वाला है। वहीं, अब इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। इस सीरीज का पहला सीजन साल 2021 में स्ट्रीम किया गया था, वहीं अब इसका दूसरा सीजन रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। Also Read - CWG 2022: इंडिया-ऑस्ट्रेलिया का फाइनल क्रिकेट मैच आज, मोबाइल पर कैसे देखें यह शानदार मुकाबला

हुमा कुरैशी स्टारर वेब सीरीज महारानी सीजन 2 (Maharani Season 2) ओटीटी प्लेटफॉर्म SonyLIV पर 25 अगस्त को स्ट्रीम की जाएगी। यह जानकारी खुद SonyLIV के ट्विटर हैंडल के जरिए सार्वजनिक की गई है। Also Read - Commonwealth Games 2022: भारत-इंग्लैंड का सेमीफाइनल क्रिकेट मैच हुआ शुरू, मोबाइल पर ऐसे देखें यह मजेदार मुकाबला

Also Read - OTT Release This Week: अगस्त के पहले वीकेंड OTT पर इन्जॉय करें ये नई फिल्में और शो

Every move will matter. #MaharaniS2, streaming on 25th Aug, only on #SonyLIV#MaharaniOnSonyLIV pic.twitter.com/HJJh4MmahH

— SonyLIV (@SonyLIV) August 1, 2022