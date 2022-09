Amazon Prime Video ने अपनी नई वेब सीरीज का ऐलान कर दिया है। इस वेब सीरीज का नाम ‘Hush Hush’ है, जिससे जूही चावला और आयशा जुल्का जैसी नब्बे के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी OTT डेब्यू करने वाली है। जूही चावला और आयशा जुल्का के साथ इस सीरीज में कई और एक्ट्रेस शामिल हैं। स्टार कास्ट से मालूम चल जाता है कि यह एक महिला-केंद्रित वेब सीरीज होने वाली है। Also Read - एंटरटेनमेंट के जबरदस्त डोज के लिए हो जाएं तैयार, सितंबर में आ रही ये नई फिल्में और शो

Hush Hush वेब सीरीज की OTT रिलीज डेट आज अनाउंस कर दी गई है। यह वेब सीरीज Amazon Prime Video पर 22 सितंबर को स्ट्रीम की जाएगी, जिसकी जानकारी अमेजन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है।

Also Read - Disney+ Hotstar की हॉरर वेब सीरीज दहन (Dahan) का ट्रेलर रिलीज, इस दिन होगी स्ट्रीम



आपको बता दें, Hush Hush एक थ्रिलर-ड्रामा वेब सीरीज होगी, जिसमें 7 एपिसोड स्ट्रीम होंगे। सीरीज की कहानी कुछ महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमेगी, जिनके अतीत के रहस्यों उन्हें वर्तमान में परेशानी में डाल देते हैं।

इस वेब सीरीज में ही चावला और आयशा जुल्का के अलावा, सोहा अली खान, कृतिका कामरा, शाहाना गोस्वामी और करिश्मा तन्ना भी शामिल हैं। केवल स्टार कास्ट ही नहीं बल्कि यह वेब सीरीज सही मायनो में महिला केंद्रित है। इस वेब सीरीज का निर्माण भी एक महिला तनुजा चंद्रा ने किया है।

सितंबर में आ रही हैं ये नई फिल्में और शो-

‘जामताड़ा: सबका नंबर आएगा’ (Jamtara Sabka Number Ayega) Netflix की पॉपुलर क्राइम सीरीज है, जिसे साल 2020 में स्ट्रीम किया गया था। वहीं, अब दो साल बाद इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज होने को तैयार है। जी हां, ‘जामताड़ा: सबका नंबर आएगा’ सीजन 2 (Jamtara Season 2) Netflix पर 23 सितंबर को स्ट्रीम होगी।

अगर आप जामताड़ा की तरह क्राइम शो देखना पसंद करते हैं, तो Netflix की फेमस सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्री Indian Predator The Butcher of Delhi का दूसरा पार्ट Indian Predator The Diary of a Serial Killer आज 7 सितंबर को स्ट्रीम कर दिया गया है।

मार्वल स्टूडियोज की फिल्म (Thor: Love & Thunder) को Disney+ Hotstar पर कल 8 सितंबर को स्ट्रीम किया जाएगा। ‘एक विलेन रिटर्न’ (Ek Villain Returns) फिल्म Netflix पर 9 सितंबर को स्ट्रीम की जाएगी। Dahan – Raakan ka Rahasya (दहन- राकन का रहस्य) एक हॉरर-थ्रिलर वेब सीरीज है, जो Disney+ Hotstar पर 16 सितंबर को स्ट्रीम होगी।