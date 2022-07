India Vs England 1st ODI Live Streaming Details: भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे (ODI) सीरीज आज यानी 12 जुलाई से शुरू हो रही है। इस सीरीज (IND vs ENG) का पहला मैच आज The Oval के मैदान में खेला जाएगा। इस पूरी सीरीज को Sony Ten Sports चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। ऑनलाइन यूजर्स इस मैच को SonyLIV, Airtel Xstream TV और JioTV ऐप के जरिए लाइव देख सकेंगे। Airtel और Jio के कुछ रिचार्ज प्लान के साथ इन ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। आइए, जानते हैं… Also Read - India vs England 5th Test Match Live Streaming Free: मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में कैसे देखें इंडिया-इंग्लैंड का फाइनल टेस्ट मैच

SonyLIV

SonyLIV ऐप पर इस मैच (IND vs ENG, 1st ODI 2022) को अंग्रेजी, हिन्दी और तमिल में लाइव देख सकेंगे। SonyLIV का मोबाइल ओनली ईयरली सब्सक्रिप्शन 599 रुपये में आता है। वहीं, इसके LIV Premium सब्सक्रिप्शन के लिए 999 रुपये देने होंगे। इन दोनों सब्सक्रिप्शन प्लान वाले यूजर्स Sony नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट को देख सकेंगे, जिनमें भारत और इंग्लैंड के बीच आयोजित होने वाली यह सीरीज भी शामिल है।

Jio यूजर्स फ्री में देखें मैच

Reliance Jio यूजर्स इस मैच को फ्री में देख सकते हैं। इसके लिए जियो के किसी भी अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान के साथ अपना मोबाइल नंबर रिचार्ज करना होगा। जियो के हर रिचार्ज प्लान के साथ JioTV का कम्प्लिमेंटरी सब्सक्रिप्शन मिलता है। Jio नंबर रिचार्ज कराने के बाद स्मार्टफोन में JioTV इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद जिस नंबर पर रिचार्ज करवाया है, उसके साथ ऐप में लॉग-इन करें और स्पोर्ट्स चैनल सेक्शन में जाकर Sony TEN 3 HD, Sony TEN 4 HD आदि चैनल पर इस मैच को लाइव (England vs India LIVE) देखा जा सकेगा।

Airtel यूजर्स फ्री में ऐसे देखें मैच

Airtel XStream Premium के साथ यूजर्स को SonyLIV का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। पोस्टपेड यूजर्स को Airtel XStream Premium का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। वहीं, प्रीपेड यूजर्स को कुछ प्लान के साथ Airtel Xstream Premium का सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जाता है। यूजर्स अपने नंबर को ट्रूली अनलिमिटेड प्लान के साथ रिचार्ज कराएंगे तो उन्हें यह सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फोन में ऐप इंस्टॉल करने के बाद यूजर इस मैच (Ind vs Eng 1st ODI) को Live देख सकेंगे।

भारत और इंग्लैंड की वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम वेस्ट इंडीज का भी दौरा करेगी। अगली सीरीज के भी मैच यूजर्स इसी तरह लाइव देख सकेंगे।