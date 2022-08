Indian Predator The Butcher of Delhi क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज को पिछले महीने 20 जुलाई को Netflix पर स्ट्रीम किया गया था। IMDb पर इस सीरीज को 6.2 रेटिंग रिसीव हुई थी। वहीं, अब Indian Predator क्राइम डॉक्यूमेंट्री में एक नए चैप्टर को अनाउंस कर दिया गया है, जिसको ‘Indian Predator: The Diary of a Serial Killer’ नाम दिया गया है। 41 सेकेंड के वीडियो के साथ इस सीरीज की स्ट्रीमिंग डेट भी अनाउंस कर दी गई है। Also Read - 76th Independence Day OTT Special: ओटीटी पर इन फिल्मों को देखकर मनाएं 76वें स्वतंत्रता दिवस को खास

Netflix पर अपकमिंग 'Indian Predator: The Diary of a Serial Killer' डॉक्यूमेंट्री 7 सिंतबर को स्ट्रीम की जाएगी, जिसका ऐलान Netflix India के ट्विटर हैंडल द्वारा किया गया है। ट्वीट में इस सीरीज का टीजर भी शेयर किया गया है। इस टीजर में सीरीज के नए चैप्टर की जानकारी मिलती है।

Also Read - OTT Release This Week: अगस्त के पहले वीकेंड OTT पर इन्जॉय करें ये नई फिल्में और शो

The following contains scenes from a show that’s going to terrify us again 😨

A new volume of Indian Predator: The Diary of a Serial Killer, arrives 7th September 🗓️#IndianPredatorOnNetflix pic.twitter.com/RlzsMtiLYS — Netflix India (@NetflixIndia) August 16, 2022



‘इंडियन प्रीडेटर: द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर’ में सीरियल किलर राम निरंजन उर्फ ​​राजा कलंदर की कहानी को दर्शाया जाएगा। माना जाता है कि इस सीरियल किलर एक नरभक्षी था, जो न केवल लोगों को मारता बल्कि उनके शरीर के अंगों खाता भी था। सीरियल किलर का कहना था कि वह इंसानों के दिमाग खाकर उनकी मानसिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है।

Indian Predator: The Butcher of Delhi

आपको बता दें, पिछले महीने 20 जुलाई को Indian Predator: The Butcher of Delhi सीरीज को Netflix पर स्ट्रीम किया गया था। इसमें दिल्ली के उस सनकी सीरियल किलर की कहानी को दिखाया गया था, जो अपने दिल में सिस्टम के खिलाफ द्वेष रखकर किलर बना। यह सीरियल किलर हत्याओं के जरिए पुलिस से बदला लेने की कोशिश में था।

OTT पर आ रही ये नई फिल्में-

अगस्त महीने में कई नई फिल्में OTT पर दस्तक स्ट्रीम होने वाली है। सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्री के अलावा, अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 'She-Hulk: Attorney at Law' ओटीटी प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर 18 अगस्त को स्ट्रीम होने वाली है। इसके अलावा, 'The Game of Thrones' का प्रीक्वल House of the Dragon भारत में Disney+ Hotstar पर 22 अगस्त को स्ट्रीम होगा।