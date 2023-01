Itel कंपनी ने 2 नए सस्ते स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी ने अपने टीवी रेंज को एक्सपेंड करते हुए नई L सीरीज पेश की है। नए स्मार्ट टीवी इसी एल सीरीज के तहत लॉन्च हुए हैं, जिनका स्क्रीन साइज 32 इंच और 43 इंच का है। इनका मॉडल नंबर क्रमश: itel L3265 और itel L4365 है। स्क्रीन साइज ही नहीं बल्कि स्पेसिफिकेशन के लिहाज से यह दोनों टीवी एक-दूसरे थोड़े बहुत अलग हैं। आइए जानतें टीवी की कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - itel Vision 3 Turbo भारत में 5000mAh बैटरी और 6GB RAM के साथ लॉन्च, कीमत 8000 से कम

32 इंच वाले itel L3265 मॉडल की कीमत महज 8,999 रुपये है। वहीं, इसका 43 इंच वाला itel L4365 मॉडल 16,599 रुपये का है। कंपनी टीवी के साथ फ्री वॉल माउंट इंस्टॉलेशन दे रही है। टीवी के साथ 1 साल की वॉरंटी भी मिलेगी। इस टीवी को Bajaj Finance और HDFC Bank के साथ easy EMI ऑप्शन पर भी खरीद सकते हैं। दोनों ही टीवी मॉडल्स को आप कंपनी की ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकते हैं।

Also Read - Smartphone under 5000: 3GB तक RAM, 32GB स्टोरेज, 13MP कैमरा के साथ आते हैं ये सस्ते स्मार्टफोन, कीमत 5000 रुपये से भी कम

More is always better! 😉

Take your viewing experience to next level with itel TV L-Series! With pre-installed OTT apps, Chromecast, a 24W box speakers with Dolby audio & a frameless design.

Check our products here👉🏻 https://t.co/UNLgc4478s#itelHaiLifeSahiHai #MoreWithitelTV pic.twitter.com/eVEQqJfTPy

— itel India (@itel_india) January 17, 2023