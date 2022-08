Jamtara Season 2 OTT Release Date Out: ‘जामताड़ा: सबका नंबर आएगा’ (Jamtara Sabka Number Ayega) वेब सीरीज Netflix की पॉपुलर क्राइम सीरीज है, जिसे साल 2020 में स्ट्रीम किया गया था। वहीं, अब दो साल बाद इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज होने को तैयार है। जी हां, ‘जामताड़ा: सबका नंबर आएगा’ सीजन 2 (Jamtara Season 2) जल्द ही Netflix पर स्ट्रीम होगी। Also Read - Netflix की पॉपुलर क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज का अगला पार्ट इस दिन होगा स्ट्रीम, डेट हुई अनाउंस

Netflix के ट्विटर हैंडल पर Jamtara Season 2 ('जामताड़ा: सबका नंबर आएगा फिर से') का टीजर वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो के साथ इस वेब सीरीज की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है।

Aap jis number se sampark karna chaahte hai, woh abhi vyast hai. Kyunki sabka number ayega phirse 📞

Jamtara Season 2, arrives 23rd September, only on Netflix! pic.twitter.com/eJ2nL2nPb9 — Netflix India (@NetflixIndia) August 24, 2022



वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है, “आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं, वो अभी व्यस्त हैं… क्योंकि सबका नंबर आएगा फिर से।” यह क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज Netflix पर 23 सितंबर को स्ट्रीम की जाएगी।

टीजर वीडियो की बात करें, तो इस वीडियो में एक के बाद एक फोन कॉल रिंग बजती दिखती है। कुछ देर बाद एक आवाज सुनाई देती है, जो रिसीवर को कोई लकी ड्रॉ जीतने की शुभकामनाएं देती है।

जामताड़ा वेब सीरीज की कहानी कुछ ऐसे युवाओं पर बेस्ड है, जो डिजिटल क्राइम के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं। इस सीरीज के अगले सीजन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है।

सितंबर में आने वाली है कई नई फिल्में और शो-

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म कठपुतली (Cuttputlli) 2 सितंबर को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम होगी। इसके अलावा, विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 (Khuda Haafiz: Chapter 2) को भी 2 सितंबर को ZEE5 पर स्ट्रीम किया जाएगा।

अगर आप जामताड़ा की तरह क्राइम शो देखना पसंद करते हैं, तो Netflix की फेमस सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्री Indian Predator The Butcher of Delhi का दूसरा पार्ट Indian Predator The Diary of a Serial Killer 7 सितंबर को स्ट्रीम किया जाएगा।