ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यूं तो आए दिन नई वेब सीरीज व फिल्म स्ट्रीम होती रहती है। लंबे इंतजार के बाद अब एक बार फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर राजनीति और अपराध की कहानी पर आधारित वेब सीरीज रिलीज को तैयार है। इस सीरीज का नाम जहानाबाद 'Jehanabad' है। सीरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो कि काफी धमाकेदार है। सीरीज का ट्रेलर काफी हद तक पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' की याद दिलाता है।

'जहानाबाद-ऑफ लव एंड वॉर' (Jehanabad Of Love and War) सीरीज SonyLIV ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। जैसे कि हमने बताया इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है, जो कि देखने में काफी धमाकेदार है। अगर आप भी ट्रेलर देख इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपको इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

Can love continue to breathe amidst the war? #Jehanabad – Of Love & War, streaming on 3rd February, on Sony LIV#JehanabadOfLoveAndWar #JehanabadOnSonyLIV pic.twitter.com/XQt8QC7Wbe

— Sony LIV (@SonyLIV) January 23, 2023