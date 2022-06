Kangana Ranaut’s Dhaakad OTT Release: बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘धाकड़’ (Dhaakad) अब जल्द ही OTT पर स्ट्रीम कर दी जाएगी। आज इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म का खुलासा हो गया है। बता दें, धाकड़ फिल्म ओटीटी से पहले सिनेमाघरों पर रिलीज हो चुकी है, जहां इस फिल्म को फैन्स का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। Also Read - OTT Release This Week: इस हफ्ते OTT पर आ रही हैं ये नई फिल्में और वेब सीरीज, आपके लिए तैयार है पूरी लिस्ट

‘धाकड़’ (Dhaakad) कंगना रनौत की स्पाई-एक्शन-थ्रिलर फिल्म है। थिएटर रिलीज के बाद अब फिल्म को OTT पर रिलीज किया जाने वाला है। यह फिल्म 1 जुलाई को ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, जिसकी जानकारी Zee5 ट्विटर हैंडल के जरिए पब्लिक की गई है। Also Read - Ms. Marvel के अगले एपिसोड्स Disney+ Hotstar पर कब होंगे स्ट्रीम? ये रहा पूरा शेड्यूल

Also Read - She के दूसरे सीजन का ट्रेलर Netflix पर रिलीज, 17 जून को स्ट्रीम होगी वेब सीरीज

Keep the fire extinguishers ready! Agent Agni is coming soon to set your screens on fire! 🔥

Watch the World Digital Premiere of #Dhaakad on 1st July, 2022 only on #ZEE5. pic.twitter.com/hEkclPUzf2

— ZEE5 (@ZEE5India) June 20, 2022