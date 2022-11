‘Freddy’ Movie OTT: कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म ‘Freddy’ (फ्रेडी) का हाल ही में फर्स्ट लुक शेयर किया गया था। वहीं, आज इस फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया गया है। यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज न होकर सीधे OTT पर धमाकेदार एंट्री मारने वाली है। फिल्म के फर्स्ट लुक से रिवील हो गया था कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन एक डॉक्टर का किरादर निभा रहे हैं, जिनका नाम ‘फ्रेडी गिनवाला’ है। हालांकि, ट्रेलर रिलीज के साथ इस डॉक्टर का एक अलग रूप देखने को मिला, जो दिन में डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करता है और रात को सीरियल कलर बनकर लाश ठिकाने लगता है। Also Read - Amazon Prime Video ने लॉन्च किया 599 रुपये का एनुअल मोबाइल प्लान, Netflix और Disney+ Hotstar को मिलेगी कड़ी टक्कर

'Freddy' (फ्रेडी) फिल्म सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाने वाली है। फिल्म की स्ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर होगी। आज Disney+ Hotstar के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस फिल्म का टीजर और रिलीज डेट शेयर की गई है। यह फिल्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर 2 दिसंबर को स्ट्रीम होगी।





फिल्म के टीजर की बात करें, तो इसमें आपको पहले आपको कार्तिक आर्यन को डॉक्टर फ्रेडी गिनवाला के रूप में दिखाया गया है, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। फिल्म में उनका किरादर पहले काफी शांत, शर्मिला व अकेलेपन से घिरा हुआ दिखा… लेकिन कुछ देर में ही उनका एक अलग अवतार देखने को मिलता है जो रात के अंधेरे में लाश को जंगल में घसिटते हुए दिख रहे हैं। टीजर देखकर ही अंदाजा लगया जा सकता है कि यह फिल्म थ्रिलर भरी होने वाली है, जिसमें कार्तिक का किरदार साइको किलर का हो सकता है।

नवंबर में ओटीटी पर आ रही हैं ये नई फिल्म व शो-

नवंबर ओटीटी रिलीज की बात करें, तो इस महीने ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) फिल्म Disney+ Hotstar पर 4 नवंबर 2022 को स्ट्रीम की गई है। इसके अलावा, साउथ की सुपरहिट फिल्म सीता रमन (Sita Ramam) Disney+ Hotstar पर हिंदी भाषा में 18 नवंबर को स्ट्रीम की जाएगी।

वहीं, दूसरी ओर अभिषेक बच्चन स्टारर सीरीज Breathe: Into the Shadows का दूसरा सीजन 9 नवंबर 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा, जिसमें पूरे 8 एपिसोड शामिल होंगे। राजकुमार राव स्टारर फिल्म Monica O My Darling (मोनिका ओ माई डार्लिंग) 11 नवंबर को Netflix पर स्ट्रीम होगी।