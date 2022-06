OTT Release Today: कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म ‘भूल भुलैया 2’ (Bhool Bhulaiyaa 2) फिल्म 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। थिएटर रिलीज के साथ इस फिल्म को दर्शकों का बेहद प्यार मिल रहा है। यही वजह है कि अब-तक यह फिल्म थिएटर पर हाउस-फुल जा रही है। अगर आप हाउस फुल होने की वजह से इस फिल्म को सिनेमाघर में जाकर अब-तक नहीं देख पाएं हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कार्तिक आर्यन की यह सुपर-डुपर हिट फिल्म आज OTT पर स्ट्रीम हो गई है। Also Read - OTT Release This Weekend: इस हफ्ते OTT पर स्ट्रीम हो रही हैं ये नई सीरीज, लिस्ट है पूरी तैयार

कार्तिक आर्यन, कियारा आडवानी और तबु की हॉरर-कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘भूल भुलैया 2’ (Bhool Bhulaiyaa 2) आज 19 जून को Netflix पर स्ट्रीम कर दी गई है। Netflix India ट्विटर अकाउंट पर भूल भुलैया 2 फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म के ओटीटी रिलीज का ऐलान किया। अगर आप भी नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर हैं, तो आज संडे का दिन आप इस फिल्म को अपने परिवार व दोस्तों के संग घर पर इन्जॉय कर सकते हैं। Also Read - Squid Game Season 2 फिर कर रहा है Netflix पर वापसी, शुरू होने वाला है खौफनाक खूनी खेल

Also Read - OTT Release This Week: इस हफ्ते OTT पर आ रही हैं ये नई फिल्में और वेब सीरीज, आपके लिए तैयार है पूरी लिस्ट

We’re dancing 🎶all day all night long🎶 because BHOOL BHULAIYAA 2 IS NOW STREAMING🤩 pic.twitter.com/fuX8HzPiZO

— Netflix India (@NetflixIndia) June 18, 2022