लंबे समय से फैन्स को जिस दिन का इंतजार था, आज आखिरकार वो आ गया है। आज फाइनली साउथ की ब्लॉकबस्टर K.G.F Chapter 2 फिल्म के ओटीटी रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है। फिल्म के थिएटर रिलीज के बाद से ही फैन्स इसके ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। बता दें, स्ट्रीमिंग से पहले Amazon Prime Video ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रेंट पर उपलब्ध कराया गया था।

Amazon Prime Video ने ट्विटर हैंडल के जरिए कंफर्म किया है कि K.G.F Chapter 2 फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 3 जून को स्ट्रीम किया जाएगा। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम भाषा में स्ट्रीम की जाएगी। 3 जून के बाद इस फिल्म को बिना पैसे दिए फ्री में अमेजन प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा।

Join Rocky on his journey to rule the world!! 🔥#KGF2onPrime, streaming from June 3 pic.twitter.com/m2dAaqxomE — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) May 31, 2022



आपको बता दें, अब-तक इस फिल्म का अर्ली एक्सेस Amazon Prime Video पर उपलब्ध था। इसके तहत यूजर्स 199 रुपये देकर इस फिल्म को रेंट पर देख सकते हैं, इसके लिए उन्हें अमेजन प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। यह फिल्म पांच भारतीय भाषाओं में रेंट पर स्ट्रीम की गई थी, जिसमें हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगू और मलयालम आदि शामिल है।

K.G.F Chapter 2 फिल्म

K.G.F Chapter 2 फिल्म को थिएटर्स में 14 अप्रैल को रिलीज किया गया था। यह भारतीय कन्नड़-भाषी एक्शन फिल्म है, जिसके हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज किया गया है। स्टारकास्ट की बात करें, तो फिल्म में यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और प्रकाश राज जैसे स्टार्स शामिल हैं। इस फिल्म का पहला पार्ट 2019 में रिलीज किया गया था। 2022 में रिलीज हुए फिल्म के दूसरे पार्ट में रॉकी के गोल्ड माइन किंग बनने की कहानी को दर्शाया गया है।

इस हफ्ते आ रही है ये फिल्में-

केवल केजीएफ चैप्टर-2 ही नहीं 3 जून को अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई और फिल्में व शोज़ स्ट्रीम होने हैं। इस लिस्ट में बॉबी देओल की मच अवेटिड वेब सीरीज शामिल है, जो कि MX Player पर 3 जून को स्ट्रीम किया जाएगा। इसके अलावा, Netflix की पॉपुलर वेब सीरीज She का दूसरा पार्ट She सीजन 2 17 मार्च को स्ट्रीम किया जाने वाला है। सोनाली बेंद्रे स्टारर वेब सीरीज The Broken News को Zee5 पर 10 जून को स्ट्रीम किया जाएगा।