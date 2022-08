Khuda Haafiz Chapter 2 OTT Release: विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 (Khuda Haafiz: Chapter 2) को लेकर पहले कयास लगाई जा रही थी कि यह अगस्त महीने में OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। हालांकि, अब फाइनली इसकी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। आपको बता दें, यह फिल्म 8 जुलाई को सिनेमाघरों पर रिलीज की जा चुकी है। Also Read - अक्षय कुमार की नई फिल्म कठपुतली (Cuttputlli) सीधे OTT पर होगी स्ट्रीम, डेट कर लें नोट

विद्युत जामवाल स्टारर Khuda Haafiz: Chapter 2 फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर अगले महीने 2 सितंबर को स्ट्रीम होगी। ZEE5 के ट्विटर हैंडल के जरिए आज फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म कर दी गई है। Also Read - OTT release this week: हफ्ते के आखिर में OTT पर स्ट्रीम हो रही ये नई फिल्में और सीरीज

The line between right and wrong blurs when it comes to family. Witness the story of a father who goes all the way out for his family. Watch Khuda Haafiz: Chapter 2 – Agni Pariksha from 2nd September, only on #ZEE5. #KhudaHaafiz2OnZEE5 pic.twitter.com/9HyP8plJPp

— ZEE5 (@ZEE5India) August 22, 2022