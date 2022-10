Laal Singh Chaddha on OTT: आमिर खान स्टारर फिल्म ‘Laal Singh Chaddha’ (लाल सिंह चड्ढा) 11 अगस्त को सिनेमाघरों पर रिलीज की गई थी। उस वक्त फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर कहा जा रहा था कि यह फिल्म 6 महीने बाद OTT पर स्ट्रीम होगी। हालांकि, अब अचानक से ही मेकर्स ने लाल सिंह चड्ढा फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर दिया है। आइए जानते हैं कब और कहां स्ट्रीम होगी यह फिल्म। Also Read - Raksha Bandhan on OTT: अक्षय कुमार की फिल्म 'रक्षा बंधन' (Raksha Bandhan) की OTT रिलीज डेट कंफर्म, नोट कर लें डेट

आमिर खान स्टारर ‘Laal Singh Chaddha‘ (लाल सिंह चड्ढा) फिल्म Netflix पर स्ट्रीम होगी। Netflix ने आज 6 अक्टूबर को अपने ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से फिल्म की स्ट्रीमिंग की जानकारी दी। अगर आपने अब-तक इस फिल्म को सिनेमाघर जाकर नहीं देखा है, तो अब आप इसे घर बैठे ओटीटी पर इन्जॉय कर सकते हैं। Also Read - OTT Releases This Weekend: Liger से लेकर Jamtara Season 2 तक, इस वीकेंड OTT पर इन्जॉय करें ये नई फिल्में व शो

Also Read - Disney+ Hotstar की नई वेब सीरीज कर्म युद्ध' (Karm Yuddh) का ट्रेलर रिलीज, जानें कब होगी स्ट्रीम

We’re currently running towards our laptop because Laal Singh Chaddha is now streaming! 🏃‍♂️❤️✨ pic.twitter.com/4WdAZAmoYM — Netflix India (@NetflixIndia) October 6, 2022



लाल सिंह चड्ढा फिल्म में आमिर खान के अलावा, मोना सिंह और नागा चैतन्य जैसे स्टार्स शामिल है। जैसे कि सभी जानते हैं यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म Forest Gump का ही हिंदी व बॉलीवुड वर्जन है। इस फिल्म में आमिर खान सिख कैरेक्टर निभा रहे हैं।

रिलीज से पहले यह फिल्म काफी चर्चा में थी, कुछ लोग इस फिल्म का जमकर विरोध कर रहे थे। इन सब के अलावा, थिएटर रिलीज के बाद इस फिल्म को दर्शकों का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। सिनेमाघर में बुरी तरह पीटने के बाद अब मेकर्स ने इस फिल्म को ओटीटी पर स्ट्रीम कर दिया है।

‘रक्षा बंधन’ (Raksha Bandhan) OTT रिलीज

हाल ही में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘रक्षा बंधन’ (Raksha Bandhan) की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हुई थी। यह फिल्म ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 अक्टूबर को स्ट्रीम कर दी गई है। रक्षा बंधन कॉमेडी-फैमली-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आनंद एल राय द्वारा किया गया है। वहीं, फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लों द्वारा लिखी गई है। स्टार कास्ट की बात करें, तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा, भूमि पेडनेकर, सहजमीन कौर, दीपिका खन्ना, सादिया खतीब, स्मृति श्रीकांत, सीमा पाहवा जैसे स्टार्स शामिल हैं।

वहीं, अब नेटफ्लिक्स पर ‘Laal Singh Chaddha’ (लाल सिंह चड्ढा) फिल्म स्ट्रीम हो गई है। ऐसे में यह वीकेंड व्यूवर्स के पास काफी कुछ देखने को उपलब्ध है।