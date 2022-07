Laal Singh Chaddha OTT: आमिर खान स्टारर फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) अभी थिएटर्स में भी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले फिल्म की ओटीटी रिलीज डिटेल्स सामने आ गई है। बता दें, लाल सिंह चड्ढा फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। Also Read - She-Hulk सीरीज Disney+ Hotstar पर इस दिन होगी स्ट्रीम, दूसरा ट्रेलर रिलीज

आमिर खान की अपकमिंग फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) थिएटर रिलीज के कुछ हफ्तों बाद OTT प्लटेफॉर्म पर दस्तक देगी। फिल्म ओटीटी रिलीज डिटेल्स सामने आ गई है। रिपोर्ट्स की मानें, तो 'लाल सिंह चड्ढा' फिल्म के डिजिटल राइट्स Netflix ने खरीद लिए हैं।

The World Of Laal Singh Chaddha

Here is a glimpse of our crazy journey to make Laal Singh Chaddha – a film full of love, warmth, bonding and adventure! https://t.co/EmE2XX75me#LaalSinghChaddha releasing in theatres worldwide on 11th August

— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) July 20, 2022