Acer ने सस्ता Android TV भारत में लॉन्च किया है। यह स्मार्ट टीवी चार स्क्रीन साइज- 32 इंच , 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच में आता है। इसके मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 4K क्वालिटी की स्क्रीन मिलती है। साथ ही, यह Dolby Audio, सुपर ब्राइटनेस, एज-टू-एज डिस्प्ले यानी फ्रेम-लेस डिस्प्ले डिजाइन के साथ आता है। इस स्मार्ट टीवी का सीधा मुकाबला Redmi TV, Realme TV, Thomson TV से होगा। आइए, जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में… Also Read - Top-5 Laptops under 40,000: Acer से लेकर Asus तक 40 हजार रुपये तक के बेस्ट लैपटॉप

Acer 4K Smart TV के फीचर्स

इस बजट 4K एंड्राइड टीवी के सभी मॉडल में एज-टू-एज फ्रेमलेस डिस्प्ले मिलेगा। इसके 32 इंच वाले मॉडल में HD रेजलूशन दिया गया है।वहीं, अन्य तीन मॉडल UHD (4K) रेजलूशन वाली स्क्रीन के साथ आते हैं। ये स्मार्ट टीवी HDR10+, Super Brightness, 4K रेजलूशन को सपोर्ट करते हैं। कंपनी ने इसमें आई कंफर्ट और ब्लू रेडिएशन रिडक्शन (प्रोटेक्शन) फीचर भी दिया है। Also Read - Acer Aspire 7 गेमिंग लैपटॉप भारत में लॉन्च, जानें कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन

यह स्मार्ट टीवी 1.3Ghz Cortex-A55 क्वाड कोर प्रोसेसर, Mali G31 MP2 GPU के साथ आता है। इसके 32 इंच वाले मॉडल में 1.5GB RAM और 8GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। वहीं, अन्य मॉडल्स 2GB RAM और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आते हैं। इनमें डुअल बैंड Wi-Fi, लेटेस्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे। ऑडियो के लिए इसमें 30W का स्पीकर, Dolby Audio फीचर मिलता है। Also Read - Best Gaming Laptops under Rs 1 Lakh: AMD प्रोसेसर से लैस बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, जिनपर Flipkart Sale में मिल रहा Discount

Acer Smart TV में Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Smart Player, YouTube जैसे प्री-इंस्टॉल्ड OTT ऐप्स मिलेंगे। यह स्मार्ट टीवी Android 11 TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

कितनी है कीमत?

इसे 32 इंच स्क्रीन वाले मॉडल की कीमत 14,999 रुपये है। वहीं, इसका 43 इंच वाला मॉडल 27,999 रुपये में मिलेगा। जबकि इसके 50 इंच स्क्रीन वाले मॉडल की कीमत 32,999 रुपये है। Acer TV के टॉप मॉडल की कीमत 37,999 है। इस स्मार्ट टीवी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल के जरिए खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के अलावा इसे ऑफलाइन स्टोर से भी खरीदा जा सकता है।

हाल में लॉन्च हुए Redmi Smart TV 5A की शुरुआती कीमत 15,499 रुपये है। यह टीवी तीन स्क्रीन साइज 32 इंच, 40 इंच और 43 इंच में आता है। रेडमी के इस स्मार्ट टीवी में भी Android TV 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड PatchWall 4.0 यूजर इंटरफेस दिया गया है। साथ ही, यह कई प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स के साथ आता है।