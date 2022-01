Netflix, Disney Plus Hotstar, Amazon Prime Video जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नए कंटेंट का इंतजार दर्शक बड़ी बेसब्री से करते हैं। ये बेताबी ज्यादा तब हो जाती है जब कोरोनावायरस की वजह से लॉकडाउन लगाया जाता है और लोग अपने घर से बाहर नहीं जा पाते। Also Read - Top 10 Indian Films and Web Series of 2021: IMBd रेटिंग में नंबर वन फिल्म Jai Bhim, साल की बेस्ट वेब सीरीज बनी Aspirants

घर में रहते हुए उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ज्यादा याद आती है और ये प्लेटफॉर्म्स भी हमेशा नए कंटेंट को पेश करते रहते हैं। आइए हम आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कि इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कौन-कौन से वेब सीरीज और फिल्म को लॉन्च किया जाएगा। Also Read - New Year Eve: घर पर ही वर्चुअली मना सकते हैं अपने दोस्तों के नए साल का जश्न, जानें कैसे

हाऊ आई मेट योर फादर ( How I Met Your Father)

ये एक नया कंटेंट है, जिसे 19 जनवरी यानी आज Disney+ Hotstar रिलीज किया गया है। Also Read - TikTok फिर बना साल का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप, जानें 2021 में किन ऐप्स का रहा जलवा

टू हॉट टू हैंडल सीजन 3 (Too Hot To Handle Season 3)

Netflix भी इस रेस में पीछे नहीं है। नेटफिलिक्स पर भी 19 जनवरी यानी आज से ही टू हॉट टू हैंडल का सीजन 3 रिलीज होने जा रहा है। इस सीरीज के पुराने दो सीजन भी काफी शानदार रहे हैं।

भौकाल 2 (Bhaukaal Season 2)

अगर आप वेब सीरीज से प्यार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपने भौकाल (Bhaukaal) वेब सीरीज को जरूर देखा होगा। इस सीरीज का दूसरा सीजन यानी Bhaukaal Season 2 कल 20 जनवरी को MX Player पर रिलीज होने जा रहा है। इस वेब सीरीज में महादेव का फेमस रोल करने वाले मोहित रैना एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं।

द रॉयल ट्रीटमेंट (The Royal treatment)

20 जनवरी यानी कल ही नेटफिलिक्स पर The royal treatment भी रिलीज होने जा रहा है। यह एक अंग्रेजी फिल्म है और इसके ट्रेलर को दर्शकों ने काफी पसंद किया है।

अनपॉज्ड: नया सफर (Unpaused Naya Safar)

अनपॉज्ड: नया सफर को दो दिन बाद यानी 21 जनवरी को Amazon Prime Video पर रिलीज किया जाएगा। इस वेब सीरीज को भारत समेत दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में ग्लोबल प्रीमियर किया जाएगा।

ओजार्क 4 (ozark Season 4)

ओजार्क के चौथे सीजन को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा और इसका पहला पार्ट 21 जनवरी को नेटफिलिक्स पर रिलीज होने वाला है। यह एक क्राइम ड्रामा सीरीज है।

36 फार्महाउस (36 FarmHouse)

यह एक फिल्म है, और इसे Zee5 पर दो दिन बाद 21 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। यह एक फैमिली कॉमिक ड्रामा फिल्म है।