माधुरी दीक्षित ने अपना OTT डेब्यू 'द फेम गेम' (The Fame Game) सीरीज के साथ किया था। यह सीरीज इस साल फरवरी में Netflix पर रिलीज हुई थी। वहीं, अब एक बार फिर धक-धक गर्ल ओटीटी पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। जी हां, आज माधुरी दीक्षित की नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है, जिसका नाम 'मजा मा' है। यह फिल्म Amazon Prime Video पर स्ट्रीम की जाएगी, जिसकी डेट का भी ऐलान आज हो गया है। आइए जानते हैं डिजिटल स्पेस पर रिलीज होने वाली इस फिल्म से जुड़ी सभी डिटेल्स।

माधुरी दीक्षित की अपकमिंग फिल्म (Maja Ma) 'मजा मा' Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होगी। आज इस फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है। अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए फिल्म की रिलीज डेट के साथ-साथ फिल्म का फर्स्ट लुक भी शेयर किया है।

Also Read - थिएटर के बाद अब OTT पर स्ट्रीम होगी 'एक विलेन रिटर्न' (Ek Villain Returns), डेट कर लें नोट

the dancing diva is back and how! blessing your screens to do away with your mid-week blues – now we’re feeling Maja Ma 😉

watch #MajaMaOnPrime, Oct 6@MadhuriDixit @raogajraj @ritwikbhowmikk @BarkhaSingh0308 #SrishtiSrivastava #RajitKapur #SheebaChaddha #SimoneSingh pic.twitter.com/JvgbMGzvKa

— prime video IN (@PrimeVideoIN) September 14, 2022