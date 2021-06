Mi TV 4A 40 Horizon Edition इंडिया में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Mi TV 4A 40 Horizon Edition इंडिया में लॉन्च हो गया है। शाओमी का यह 40-इंच का टीवी बजट रेंज से थोड़ा ऊपर है। इसकी कीमत 23,999 रुपए है और इसमें विविड पिक्चर एंजन टेक्नॉलजी और 178-डिग्री व्यूइंग ऐंगल जैसे फीचर हैं। Also Read - Xiaomi ने पेश की नई 200W HyperCharge Technology, आठ मिनट में 100 प्रतिशत चार्ज होगा फोन

Mi TV 4A 40 Horizon Edition शाओमी की वेबसाइट के साथ-साथ फ्लिपकार्ट, Mi Home, Mi Studio और दूसरे रीटेल पार्ट्नर पर मौजूद होगा। जहां तक अवेलेबिलिटी की बात है तो यह अलग-अलग रीजन में अलग-अलग टाइम पर आएगा।

Mi TV 4A 40 Horizon Edition specifications

शाओमी का नया Mi TV 4A 40 Horizon Edition 40-इंच की IPS स्क्रीन के साथ आता है जिसमें FHD रेसोल्यूशन (1,920 x 1,080) के साथ में नॉर्मल 60Hz का रीफ्रेश रेट है। यहां आपको 4K, Dolby Vision या HDR10+ का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस स्मार्ट टीवी में गूगल का Chromecast बिल्ट–इन है जिसकी मदद से आप स्मार्टफोन का कॉन्टेंट बड़ी स्क्रीन पर स्ट्रीम कर पाएंगे। इस टीवी में Google Assistant का भी सपोर्ट है जो आपको वॉइस–कंट्रोल का फीचर भी देता है।

शाओमी ने बताया कि नए Mi TV 4A 40 Horizon Edition में एक Amlogic processor है जिसमें चार ARM Cortex-A53 कोर हैं। यह चिप ARM Mali-450 MP4 GPU के साथ पेयर है। यह टीवी 1GB RAM और 8GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है।

इस टीवी में 10W-10W के दो स्पीकर हैं जो DTS-HD audio सपोर्ट करते हैं। शाओमी के टीवी में Wi-Fi कनेक्टिविटी, RJ-45 Ethernet जैक, तीन HDMI पोर्ट्स, एक 3.5mm जैक, एक S/PDIF पोर्ट और दो USB Type-A पोर्ट हैं।

यह टीवी भी शाओमी के दूसरे Mi TV मॉडल्स की तरह PatchWall सिस्टम पर चलता है। यह सॉफ्टवेयर Android 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बना है मगर कम्पनी ने इसमें काफी बदलाव किए हैं। यूजर्स Disney+ Hotstar, Prime Video और Netflix जैसे 25 से ज्यादा पार्ट्नर का कॉन्टेंट एक जगह पर ही देख पाएंगे। PatchWall में Kids Mode, Universal Search, Smart Recommendation, Live TV और Sports मोड भी शामिल हैं।