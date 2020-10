Streaming in October 2020: Mirzapur 2, Khaali Peeli समेत कई सीरीज करेंगे आपको एंटरटेन

अगर, आप भी लंबे समय से बढ़िया वेब सीरीज और मूवी का इंतजार कर रहे हैं तो यह महीना आपके लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट का है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर इस महीने कई मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज और मूवीज का ओवरडोज मिलने वाला है। ZEE5, Amazon Prime Video और Netflix पर इस महीने कई नई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज हो रही है। आज हम आपके लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर इस महीने रिलीज होने वाली वेब सीरीज और मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और टैब में एन्जॉय कर सकते हैं। कोरोना की वजह से थिएटर्स 15 अक्टूबर से खुलेंगे, ऐसे में आप अपने इन पसंदीदा शोज को अपने स्मार्ट डिवाइसेज पर देख सकते हैं। Also Read - Netflix में कैसे बनाएं अपना अकाउंट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

ZEE 5

Khaali Peeli : October 2

Khaali Peeli : October 2

अनन्या पांडे और ईशान खट्टर स्टारर Khaali Peeli मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इसे आप ZEE5/ZEE Plex पर देख सकते हैं। इसे मकबूल खान ने डायरेक्ट किया है और स्टोरी लिखी है यर केशवानी और सीमा अग्रवाल ने। यह मूवी एक युवा लड़के और लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे पुलिस और लोकल गुंडे ढूंढ़ रहे होते हैं। इसमें पाताललोक स्टार जयदीप अहलावत ने लोकल गून का रोल प्ले किया है। इसके ट्रेलर से पता चलता है कि यह मूवी एक्शन और कॉमेडी से भरपूर है।

Poison 2: October 16

Poison 2: October 16

आफताब शिवदसानी को इस नए सीजन में कास्ट किया गया है। यह सीजन उसी जगह से शुरू होगा जहां पिछला सीजन खत्म हो गया है। इसमें पिछले सीजन के कैरेक्टर्स नंदू, रानी और पवन को भी लिया गया है। इसमें रानी लक्षमी, पूजा चोपड़ा, विन राना, जैन इमाम, अस्मीता सूद, जॉय सेन गुप्ता और पवन चोपड़ा अहम किरदारों में नजर आएंगे।

Comedy Couple: October 21

शाकिब सलीम और श्वेता बासु अभिनीत यह मूवी 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसमें दो स्टैंड-अप कॉमैडियन कपल की लाइफ को दिखाया गया है। इस मूवी में आप ये देख सकेंगे कि कैसे ये दोनो कपल अपने पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं।

Ek Jhoothi Love Story: October 30

Zindgi ऑरिजीनल शो चुरैल के बाद ZEE5 पर एक और ऑरिजीनल एक झूठी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। इसे महरीन जब्बर ने डायरेक्ट किया है। इसमें एक परिवार के रिश्ते और खट्टी-मीठी स्टोरी को दिखाया गया है।

Taish: October 29

फुकरे फेम पुलकित सम्राट और कीर्ति खरबंदा और जिम सरभ, हर्षवर्धन राणे की यह मूवी एक रिवेंज ड्रामा है। इसमें आपको पुलकित सम्राट और कीर्ति की कैमिस्ट्री के साथ-साथ हर्षवर्धन राणे और जिम सरभ की बंधी हुई एक्टिंग देखने को मिलेगी। यह सीरीज 29 अक्टूबर को रिलीज हो रही है।

Netflix

Serious Men: October 2

नवाजुद्दीन सिद्दिकी इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं। यह मूवी मनू जोसफ के 2010 में आए नोवल का अडेप्शन है। इसमें एक तमिल दलित आदमी की कहानी को दर्शाया गया है। इसमें श्वेता बासु प्रसाद, आकष्ठ दास, नसीर और इंदिरा तिवारी का भी अहम किरदार है।

Ginny Weds Sunny: October 9

पुनीत खन्ना के निर्देशन में बनी इस मूवी में विक्रांत मेसी और यामी गौतम लीड कैरेक्टर में हैं। दोनों ही गिन्नी और सन्नी अपनी शादी के लिए तैयार होते हैं। फिर उनके बीच की स्वीट कैमिस्ट्री इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। इसे पुनीत खन्ना ने डायरेक्ट किया है।

The Haunting of Bly Manor: October 9

यह हेनरी जेम्स के प्रसिद्ध हॉरर उपन्यास The Turn of the Screw पर बेस्ड है। इसमें हेनरी थोमस, विक्टोरिया पेडरेटी, ओलिवर जैक्सन-कोहेन और केट सिगल जैसे एक्टर्स हैं। ये एक हॉरर ड्रामा है जिसे आप इस फेस्टिव सीजन में एन्जॉय कर सकते हैं।

The Trial of the Chicago 7 : October 16

आरोन सॉर्किन की ये मूवी एक कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित है। इसमें वियतनाम वॉर में प्रोटेस्ट करने वाले एक ग्रुप पर कोर्ट में चल रहे ट्रायल को दिखाया गया है।

Rebecca: October 21

Rebecca को बेन व्हिटली ने डायरेक्ट किया है और ये 1938 में आई नोवल Daphne du Maurier का मॉडर्न अडेप्शन है। ये एक हॉरर फिल्म है जिसमें एक नई नवेली दुल्हन को उसके पति की मरी हुई पत्नी की आत्मा से सामना करना पड़ता है।

Hubie Halloween: October 7

जैसा की नाम से ही साफ है, ये एक हॉरर कॉमेडी है। इसमें एडम सेंडलर का कैरेक्टर है जो लोगों को ये सुनिश्चित कराता है कि वो हैलोवीन के दौरान सुरक्षित रहेंगे। इस मूवी को टिम हर्ली ने लिखा है और स्टीव ब्रील ने डायरेक्ट किया है।

Amazon Prime Video

Nishabdham: October 2

हेमन्थ मधुकर द्वारा डायरेक्ट की गई ये मूवी एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें एक बहरे म्यूट आर्टिस्ट साक्षी और उसके सेलिब्रिटी पति की कहानी है। आर माधवन और अनुष्का शेट्टी की कैमिस्ट्री और एक्टिंग इसमें देखने को मिलेगी। इसमें शालिनी पांडे, सुब्बुराजू और श्रीनिवास अवसरला का भी अहम किरदार है।

The Lie: October 6

वीणा सूद द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई इस मूवी में एक बच्चे की कहानी दिखाई गई है जो गुस्से में आकर अपने बेस्ट फ्रेंड की हत्या कर देती है। जिसे बचाने के लिए उसे पैरेंट्स झूठ बोलते हैं। लेकिन बच्चा कायला एक साइकोपैथ होती है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड की हत्या करके भी खुश रहती है।

Mirzapur 2: October 23

पिछले दो साल के इस नए सीजन का इंतजार दर्शक कर रहे थे। Amazon Prime Video की ऑरिजीनल सीरीज मिर्जापुर के पहले सीजन को काफी पसंद किया गया था। अब इसका दूसरा सीजन 23 अक्टूबर को रिलीज होगा। इसकी कहानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के आस-पास और पूर्वांचल क्षेत्र की आपराधिक घटनाओं और बाहुबली के इर्द-गिर्द घूमती है। पंकज त्रिपाठी ने इसमें बाहुबली कालीन भैया का रोल प्ले किया है।