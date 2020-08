Mirzapur season 2 के दो टीजर आए सामने, दिखा त्रिपाठी का 'सिंहासन' और गुड्डू का 'स्वैग'

Amazon Prime Video पर साल 2018 में आई Mirzapur सीरीज को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। जिसे अगले सीजन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। Mirzapur season 2 की स्ट्रीमिंग जल्द ही शुरू हो सकती है। अमेजन पर यह सीरीज अगले महीने यानी सितंबर में लॉन्च हो सकती है। प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर Mirzapur season 2 के टीजर पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं, जो इस बात के संकेत है कि अगला सीजन जल्द लॉन्च होगा। Also Read - Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G : 1 लाख रुपये से महंगे फोन में क्या-क्या मिल रहा हैं, देखें वीडियो में

गुरुवार को उन्होंने एक टीजर जारी किया, जो गूगल अर्थ वीडियो से शुरू होता है और जूम होते हुए त्रिपाठी के साम्राज तक पहुंचता है। इसके बाद शुक्रवार को भी अमेजन एक टीजर जारी किया, जिसमें मिर्जापुर को मिले सपोर्ट के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया गया और लास्ट में गुड्डू (अलि फैजल) की झलक दिखी। इस वीडियो में दिखाया गया कि ‘अब आ रहे हैं।’

#ms2w but just this one last time 👏 pic.twitter.com/Ux2qbMJtPc — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) August 21, 2020

Mirzapur season 2 के दोनों ही टीजर को कैप्शन के साथ ms2w हैशटैग पोस्ट किया गया है। जिसका मतलब है Mirzapur season 2 when? (मिर्जापुर सीजन 2 कब आएगा?)। पिछले दो साल से इस सीरीज के अगले सीजन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है और वह जानना चाहते हैं कि इस सीरीज का अगला भाग कब आएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो Mirzapur season 2 सितंबर में लॉन्च हो सकती है।

कब रिलीज होगी Mirzapur season 2

दरअसल, अमेजन प्राइम वीडियो हर महीने एक ओरिजनल सीरीज रिलीज करती है। इस साल जनवरी में अमेजन ने प्राइम वीडियो पर The Forgotten Army को जनवरी में रिलीज किया था। इसके बाद फरवरी में Afsos, मार्च में Pushpavalli season 2, अप्रैल में Panchayat और Four More Shots Please! season 2, मई में Paatal Lok, जून में Rasbhari, जुलाई में Breathe: Into the Shadows और अगस्त में Bandish Bandits को रिलीज किया है। सितंबर के लिए अमेजन ने कोई घोषणा नहीं की है। इसलिए मिर्जापुर सीजन 2 इस महीने रिलीज हो सकती है।