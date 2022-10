Monica O My Darling on Netflix: राजकुमार राव स्टारर फिल्म ‘HIT’ हाल ही में Netflix पर स्ट्रीम हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया गया था। वहीं, अब ‘HIT’ के बाद राजकुमार राव की अगली फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग डेट भी रिवील तक दी गई है। इस फिल्म का नाम ‘Monica, O My Darling’ है, जिसका ऐलान पिछले दिनों किया गया था। यह फिल्म भी Netflix पर स्ट्रीम की जाने वाली है। आज नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट से भी पर्दा उठा दिया है। Also Read - OTT Releases This Weekend: Liger से लेकर Jamtara Season 2 तक, इस वीकेंड OTT पर इन्जॉय करें ये नई फिल्में व शो

Netflix ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए ऐलान किया गया है कि Monica O My Darling (मोनिका ओ माई डार्लिंग) फिल्म 11 नवंबर को दोपहर 1.30 बजे स्ट्रीम की जाएगी।

Someone please tell @RajkummarRao that he already has a hold on our hearts. He doesn’t need a claw for it 🥰

Monica O My Darling, premieres on 11th November! #MOMD #MonicaOMyDarling pic.twitter.com/sWwOz2E8gs

— Netflix India (@NetflixIndia) October 12, 2022