Ms. Marvel Disney+ Hotstar OTT Release in Hindi in India: मिस मार्वल (Ms. Marvel) मार्वल स्टूडियोज की मिनी सीरीज है, जिसका इंतजार फैन्स काफी समय से कर रहे थे। आज 8 जून 2022 को इस सीरीज का पहला एपिसोड Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम कर दिया गया है। इस सीरीज को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल तेलुगू और मलयालम भाषा में देख सकते हैं। Also Read - She के दूसरे सीजन का ट्रेलर Netflix पर रिलीज, 17 जून को स्ट्रीम होगी वेब सीरीज

Ms. Marvel के पहले एपिसोड को फैन्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल है, जिसमें पहली बार एक मुस्लिम सुपरहीरो कमला खान को दिखाया गया है। इमान वेल्लानी (Iman Vellani Film) इस सीरीज में कमला खान सुपरहीरो का किरदार निभा रही हैं, जिसे एक बैंगल के जरिए अपनी सुपरपावर्स मिलती हैं। इमान वेल्लानी एक पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी अभिनेत्री हैं। Also Read - Doctor Strange in the Multiverse of Madness की OTT रिलीज डेट कंफर्म, Disney+ Hotstar पर होगी स्ट्रीम

अगर आपने अब-तक मार्वल की इस मिनी सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा है, तो आप इसे आज 8 जून से Disney+ Hotstar पर कभी भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने बताया यह सीरीज इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल तेलुगू और मलयालम भाषा में स्ट्रीम की गई है।

अगर आपने पहला एपिसोड देख लिया है और इसके अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको 6 एपिसोड की इस मिनी सीरीज का फुल शेड्यूल बताने जा रहे हैं।

Ms. Marvel के सभी एपिसोड कुछ इस प्रकार स्ट्रीम होंगे-

पहला एपिसोड Disney+ Hotstar पर आज 8 जून को स्ट्रीम कर दिया गया है।

इस सीरीज का दूसरा एपिसोड 15 जून को यानी अगले बुधवार को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा।

तीसरा एपिसोड 22 जून को रिलीज किया जाएगा।

चौथा एपिसोड 29 जून को स्ट्रीम होगा।

पांचवा एपिसोड 6 जुलाई को आएगा।

छठा और सबसे आखिरी एपिसोड को आप 13 जुलाई को Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं।

आपको बता दें, यह सभी एपिसोड्स Disney+ Hotstar पर भारतीय समयानुसार दोपहर 12.30 बजे स्ट्रीम होंगे।

