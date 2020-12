Netflix is Free: 5 और 6 दिसंबर को फ्री में देख सकेंगे वेब सीरीज और शोज, जानें कैसे

पिछले दिनों ही साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे खत्म हुआ है लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में अभी भी डिस्काउंट और ऑफर्स का दौर खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कई ई-कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स को डील्स ऑफर कर रही हैं। वहीं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने भी अपने व्यूअर्स के लिए ऑफर पेश किया है। प्लेटफॉर्म Netflix इस 5 और 6 दिसंबर को बिना किसी सब्सक्रिप्शन के एक्सेस कर सकेंगे। आइए, जानते हैं इस ऑफर के बारे में। Also Read - Vivo V20 Pro 5G आज भारत में होगा लॉन्च, इस तरह करें लाइवस्ट्रीम

Drop your weekend plans! Netflix is free for just two days. Catch all the shows and movies you love, no credit card needed.

❤️ or RT this and we'll nudge you when #NetflixStreamFest starts! pic.twitter.com/WHYcwW0lJB

— Netflix India (@NetflixIndia) November 29, 2020