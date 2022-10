Netflix ने लॉन्च किया ऐड-आधारित सस्ता प्लान, जानें कब होगा शुरू

Netflix ने एक नया ऐड आधारित बेसिक प्लान लॉन्च किया है, जो अगले महीने से शुरू होगा। कंपनी ने बताया कि ‘Basic with Ads’ प्लान ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, स्पेन, यूके और यूएस को मिलाकर 12 देशों में रोलआउट किया जाएगा। Also Read - Netflix पर आ रही है राजकुमार राव की 'Monica, O My Darling' फिल्म, स्ट्रीमिंग डेट से भी उठा पर्दा

Netflix के 'Basic with Ads' प्लान की कीमत US में 6.99 डॉलर है। भारतीय मुद्रा में यह करीब 575 रुपये बनते हैं। नेटफ्लिक्स ने अभी भारत के लिए किसी भी प्रकार के ऐड-आधारित प्लान की घोषणा नहीं की है। भारत में मौजूदा वक्त पर 500 रुपये में बेसिक से बेहतर स्टैन्डर्ड प्लान मिल जाता है। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं।

कब और कहां आएगा नया Netflix प्लान

1 नवंबर से Canada और Mexico में

3 नवंबर से Australia, Brazil, France, Germany, Italy, Japan, Korea, United Kingdom और United States में

10 नवंबर से Spain में

Netflix: Basic with Ads प्लान

Netflix ने अपना पहला ऐड-आधारित प्लान – Basic with Ads – लॉन्च किया है। कंपनी ने बताया कि इस नए प्लान के बेनेफिट इसके मौजूदा Basic प्लान की तरह होंगे, लेकिन इसमें थोड़े बदलाव हैं। बेसिक प्लान की कीमत US में 9.99 डॉलर है और ऐड-आधारित प्लान की कीमत 6.99 डॉलर है।

Basic with Ads प्लान में कॉन्टेन्ट, पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस और कनेक्ट होने वाले डिवाइस की अधिकतम संख्या Basic प्लान की तरह हैं। दोनों प्लान पर यूजर्स 1 कनेक्टेड डिवाइस इस्तेमाल कर पाएंगे और इसके साथ ही नवंबर से Basic और Basic with Ads दोनों प्लान के तहत यूजर्स को HD व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा।

मगर कंपनी के नए ऐड-आधारित प्लान में मूवी या टीवी शो को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कुछ मूवी और शो Basic with Ads प्लान पर सपोर्टेड नहीं होंगे। कंपनी ने बताया है कि इसके ऐड-आधारित Basic with Ads प्लान में यूजर्स को हर घंटे 4 से 5 मिनट के ऐड दिखाए जाएंगे।

जहां तक भारत की बात है तो यहां पर कंपनी चार सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर करती है। Mobile प्लान की कीमत 149 रुपये प्रति महीना है और बेसिक प्लान की कीमत 199 रुपये प्रति महीना है। स्टैन्डर्ड प्लान 499 रुपये प्रति महीने का है और प्रीमियम प्लान की कीमत 649 रुपये प्रति महीना है।