NetFlix (नेटफ्लिक्स) आज 5 और 6 दिसंबर को बिल्कुल फ्री, ऐसे देखें एक्सक्लूसिव मूवीज, सीरीज

Netflix (नेटफ्लिक्स) आज यानी 5 और 6 दिसंबर 2020 को बिल्कुल फ्री है। जी हां आपका यह वीकेंड (Saturday, Sunday) बोरियत भरा नहीं होगा, क्योंकि आप आज और कल Netflix पर उपलब्ध सभी कंटेंट को फ्री देख सकते हैं। इस दौरान आप पर कई बेहतरीन एक्सक्लूसिव मूवीज, शोज का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा Netflix पर आपको कोई पेमेंट भी नहीं करना होगा। Netflix ने अपने इस इवेंट को स्ट्रीमिंग फेस्ट का नाम दिया है। हम आपको यहां Netflix के इस फ्री (Free) प्रमोशनल ऑफर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Netflix is Free: 5 और 6 दिसंबर को फ्री में देख सकेंगे वेब सीरीज और शोज, जानें कैसे

Netflix ने अपने इस दो दिन के फ्री ऑफर की जानकारी अपने सोशल ट्टिटर हैंडल पर भी शेयर की है। Netflix ने 5 और 6 दिसंबर को अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस को फ्री में एक्सेस करने का ऑफर करने का वादा किया था, जो लाइव हो गया है। इस वीकेंड पर कोई भी यूजर Netflix पर लोकप्रिय वेब सीरीज, ऑरिजीनल्स और मूवीज को एक्सेस कर सकेंगे। यह स्ट्रीमिंग फेस्ट यूजर्स के लिए आज 5 दिसंबर रात 12 बजे से लाइव हो गई है। हालांकि ये ऑफर नए यूजर्स के लिए है।

✅ Don’t watch The Haunting of Hill House if you want to sleep tonight

✅ Click on the StreamFest banner

✅ Open Netflix on your phone/ desktop

How to #NetflixStreamFest in 4 simple steps:

Netflix पर इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करते समय 5 और 6 दिसंबर को यूजर्स को न तो किसी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल भरने की जरूरत होगी। यूजर्स अपना अकाउंट क्रिएट करके फ्री स्ट्रीमिंग सर्विस का लाभ इन दो दिनों के लिए ले सकेंगे। कंपनी का ये ऑफर किसी भी डिवाइस के लिए उपलब्ध है।

2 days. 48 hours. 10 shows you could watch from start to finish.

Stranger Things

The Queen's Gambit

Never Have I Ever

Sherlock

Rick and Morty

Sacred Games

DARK

Sex Education

Delhi Crime

Emily in Paris#NetflixStreamFest

— Netflix India (@NetflixIndia) December 4, 2020