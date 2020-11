Nokia Smart LED TV के सात नए मॉडल्स हुए लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

ने अपने Smart के सात नए मॉडल्स को यूरोपीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट टीवी 32 इंच Full , 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 58 इंच, 65 इंच और 75 इंच Ultra HD डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुए हैं। इसे कंपनी ने StreamView के जरिए लॉन्च किया है। आपको बता दें कि आस्ट्रिया की कंपनी StreamView के साथ Nokia ने ब्रांड लाइसेंस लिया है। कंपनी Nokia के ब्रांडेज स्मार्ट टीवी, सेट टॉप बॉक्स और DAB+ रेडियो को यूरोपीय बाजार, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में बेचेगी। Also Read - Micromax In 1b के बेस वेरिएंट में मिलेगा Android 10 (Go Edition), इस दिन है पहली सेल

कीमत

Nokia Smart LED TV के 32 इंच वाले मॉडल को EUR 399 (लगभग 35,000 रुपये) में लॉन्च किया गया है। ये Full HD+ डिस्प्ले सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा कंपनी ने 43 इंच वाले मॉडल को EUR 549 (लगभग 48, रुपये) में लॉन्च किया है। जबकि, 50 इंच वाले मॉडल की कीमत EUR 699 (लगभग 61,000रुपये) है। 55 इंच वाले मॉडल की कीमत EUR 699.9 (लगभग 61,700रुपये) है। वहीं, 58 इंच वाले मॉडल की कीमत EUR 799.9 (लगभग 70,500 रुपये) है। इस सीरीज के दो 4K मॉडल्स – 65 इंच और 75 इंच की कीमत क्रमशः EUR 899.9 (लगभग 79,300 रुपये) और EUR 1,399.9 (लगभग 1,23,417 रुपये) है।

फीचर्स

Nokia Smart LED TV के 32 इंच वाले मॉडल के फीचर्स की बात करें तो ये FHD डिस्प्ले पैनल के साथ आता है, जिसका रिजोल्यूशन 1920 x 1080 पिक्सल है। इसमें 178 डिग्री की व्यूइंग एंगल मिलता है। इसके अलावा अन्य सभी मॉडल्स 4K रिजोल्यूशन के साथ आते हैं। इनके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 3840 x 2160 पिक्सल है। इनमें भी 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल डॉल्वी विजन सपोर्ट के साथ मिलता है।

ये स्मार्ट टीवी CA55 क्वाड कोर प्रोसेसर पर रन करते हैं। इनमें Mali 470 MP3 का इस्तेमाल किया गया है। ये 1.5GB सपोर्ट के साथ आते हैं। केवल 32 इंच वाले मॉडल में 1GB RAM दिया गया है। ये 8GB की इंटरनल स्टोरेज और TV 9.0 सपोर्ट के साथ आते हैं।