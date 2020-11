Nokia Streaming Box 8000 4K स्ट्रीमिंग और Android TV सपोर्ट के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Streaming Box 8000 एंड्रॉयड टीवी बॉक्स लॉन्च हो गया है। यह स्ट्रीमिंग बॉक्स को स्ट्रीमिंग सपोर्ट के साथ पेश किया है। Streaming Box 8000 को ऑस्ट्रियन कंपनी StreamView GmbH ने लॉन्च किया है। StreamView GmbH कंपनी ने पास नोकिया ब्रांड का लाइसेंस है। Nokia Streaming Box 8000 को 100 यूरो (करीब 8,800 रुपये) की कीमत में पेश किया गया है। यह स्ट्रीमिंग बॉक्स TV प्लेटफॉर्म पर रन करता है जिसमें और जैसे ऐप्स का सपोर्ट दिया है। Also Read - Micromax In 1b स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे से होगी शुरू

Nokia Streaming Box 8000 स्ट्रीमिंग टीवी बॉक्स को 100 यूरो (करीब 8,800 रुपये) की कीमत में पेश किया गया है। नोकिया ब्रांड के टीवी बॉक्स को जर्मन कंपनी Streamview GmbH ने पेश किया है जो यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में नोकिया ब्रांड के डिवाइस लॉन्च करती है। Nokia Streaming Box 8000 स्ट्रीमिंग बॉक्स को फिलहाल इन्हीं देशों में लॉन्च किया किया जाएगा।

भारत में नोकिया ब्रांड के प्रोडक्ट लॉन्च करता है। फ्लिपकार्ट ने इस साल के शुरुआत में को लॉन्च किया है। इसे कंपनी ने 3,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है।

More info on the new Nokia Set-top box.

Sold for 100€, Amlogic S905X3 & ATV 10. Bit more expensive than other #AndroidTV devices in , but it comes with a nice selection of ports, a much better & a cool remote. No info on Vision/Atmos support.

is @SEIRobotics https://t.co/54svm6LImY pic.twitter.com/V4v15GBSTy

— Guide (@androidtv_rumor) November 4, 2020