Janhit Mein Jaari OTT release Date: नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म ‘जनहित में जारी’ (Janhit Mein Jaari) 10 जून को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। यह एक जरूरी मु्द्दे पर केंद्रित फिल्म है। मेकर्स को फिल्म से काफी उम्मीदे थीं, लेकिन पिछली कई फिल्मों की तरह यह फिल्म भी ज्यादा दर्शकों को थिएटर्स तक नहीं ले पाई। ऐसे में अब मेकर्स ने इस फिल्म को ओटीटी के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने की प्लानिंग की है। Also Read - Netflix पर स्ट्रीम होगी आलिया भट्ट की फिल्म 'डार्लिंग्स', डेट हुई अनाउंस

‘जनहित में जारी’ (Janhit Mein Jaari) फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। यह फिल्म ZEE5 पर 15 जुलाई को स्ट्रीम की जाएगी, जिसका ऐलान जी5 के ट्विटर हैंडल द्वारा किया गया है। Also Read - OTT Release This month (July): Koffee With Karan से लेकर Good Luck Jerry तक, जुलाई का महीने रहेगा OTT के नाम

Also Read - OnePlus TV 50 Y1S Pro भारत में 4K UHD डिस्प्ले के साथ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Get ready for a laughter riot!

Manokamna lekar aa rahi hai bohot sara manoranjan! 😍 Watch the World Digital Premiere of #JanhitMeinJaariOnZEE5 on the 15th of July. #ZarooratNahiZaroori pic.twitter.com/hetKxHpbmg — ZEE5 (@ZEE5India) July 7, 2022



बता दें, जनहित में जारी’ एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसमें नुसरत भरूचा मनोकामना त्रिपाठी महिला का किरदार निभा रही हैं। वह एक कंडोम सेल्सगर्ल होती हैं, लेकिन उनके काम से उनके ससुरालवालों को आपत्ती होती है। ऐसे परिवार व समाज के बीच मनोकामना कैसे लोगों को सेफ सेक्स का पाथ पढ़ाती हैं, यही कहानी फिल्म में दर्शाई गई है।

आपको बता दें, इस फिल्म में नुसरत भरूचा के साथ विजय राज, अनुज सिंह ढाका, टीनू आनंद और परितोष त्रिपाठी जैसे स्टार्स मेन लीड रोल में हैं।

Jaadugar भी 15 जुलाई को होगी स्ट्रीम

पंचायत’ (Panchayat) फेम जितेंद्र कुमार की अपकमिंग फिल्म जादूगर (Jaadugar) भी 15 जुलाई को Netflix रिलीज पर रिलीज होने वाली है। जादूगर एक स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म है। फिल्म में जितेंद्र कुमार मीनू नाम के लड़के का किरदार निभा रहे हैं, जो दिल से जादूगर बनना चाहते है लेकिन दिल के कारण ही उसे फुलबॉलर बनना पड़ जाता है।

इसके अलावा, आज ओटीटी स्ट्रीमिंग की बात करें तो Disney+ Hotstar ओटीटी प्लेटफॉर्म करण जौहर का पॉपुलर चैट शो koffee with karan season 7 स्ट्रीम होने वाला है। वहीं, कल 8 जुलाई को Netflix पर Ranveer Vs Wild with Bear Grylls शो स्ट्रीम होगा।