OnePlus TV U1S हुआ लॉन्च, जानें इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus TV U1S को लॉन्च कर दिया गया है। वनप्लस ने आज एक इवेंट में OnePlus Nord CE 5G के साथ इस टीवी यानी OnePlus TV U1S को लॉन्च किया है। आइए हम आपको इस नए वनप्लस टीवी की कीमत, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में बताते हैं। Also Read - OnePlus Nord CE 5G हुआ इंडिया में लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus TV U1S में कंपनी ने 4K UHD रेजेल्यूशन, HDR10 और HDR10+ सपोर्ट दिया है। इसके अलावा कंपनी ने इस टीवी में MEMC सपोर्ट भी दिया है, जो लो-क्वालिटी कंटेंट को भी बेहतर और स्मूदर बनाता है। यूजर्स MEMC फीचर को अपने सुविधानुसार On या Off कर सकते हैं। Also Read - OnePlus Nord 2 स्पेक्स लीक: मिलेगा 50MP का कैमरा और Dimensity 1200 प्रॉसेसर

कीमत और बिक्री

OnePlus TV U1S का 50 इंच वाले वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपए है। 55 इंच की कीमत 47,999 रुपए है जबकि 65 इंच का टीवी 62,999 रुपए का है। नया वनप्लस टीवी रेड केबल क्लब, फ्लिपकार्ट प्लस सदस्यों और अमेज़न प्राइम सदस्यों के लिए आज रात 09:00 बजे (IST) बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुका है। इसकी ओपन सेल कल (11 जून) से Amazon, Flipkart और OnePlus वेबसाइट के जरिए शुरू होगी। Also Read - OnePlus Nord CE आज भारत में होगा लॉन्च, OnePlus TV U1S स्मार्ट टीवी भी होगा पेश

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

यह एंड्रॉयड टीवी 10 के साथ Oxygen Play 2.0 पर चलने वाला स्मार्ट टीवी है। यह 16 से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइडर को सपोर्ट करता है। इसमें Sports Zone, News Zone जैसे कई अन्य Zone का सपोर्ट भी शामिल है। OnePlus TV U1S में एक नया Speak Now फीचर भी जोड़ा गया है। इससे यूजर्स अपने वनप्लस स्मार्ट टीवी को दूर से भी कंट्रोल कर सकते हैं।

OnePlus TV U1s को तीन अलग-अलग साइज वेरिएंट में पेश किया गया है। इसमें 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच का साइज शामिल है। इस टीवी का फ्रंट बैजल-लेस है और बैक डिजाइन मेटल से बना हुआ है। यह OnePlus TV एक मेटल स्टैंड के साथ भी आता है। इस टीवी में यूजर्स को डेटा सेवर फीचर्स और पेरेंटल कंट्रोल्स की सुविधा भी मिलती है।

इस टीवी का 30W स्पीकर Dynaudio के साथ Dolby Audio co-tuned के साथ आता है। यह टीवी 50 AI एल्गोरिद्म्स जैसे नॉइस रिडक्शन, MEMC, FCC, Anti-aliasing एक बढ़िया सिनेमैटिक एक्प्रीरियंस देते हैं। इसमें वनप्लस बड्स के साथ क्विक कनेक्ट फीचर भी है। इस नए तीन HDMI पोर्ट्स, दो यूएसबी पोर्ट्स और एक Ethernet jack दिया गया है।