भले ही फिल्में थिएटर्स में लगना शुरू हो चुकी हों, लेकिन बिंज वॉचर्स के लिए अभी भी एंटरटेनमेंट का अड्डा OTT प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यही वजह है कि नए हफ्ते की तरह नए महीने के साथ ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों व वेब सीरीज की एक लंबी-चौड़ी लिस्ट सामने आ जाती है। आज 1 अप्रैल से नए महीने की शुरुआत हो चुकी है और आपके एंटरटेनमेंट के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी कुछ नया आ चुका है। अगर आप एक बिंज वॉचर हैं और थिएटर्स की जगह घर पर बैठकर वीकेंड इन्जॉय करना पसंद करते हैं, तो यह लिस्ट आपके काम आएगी। Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: 29 मई तक IPL 2022 देखने के लिए Disney+ Hotstar वाले 3 बेस्ट प्लान्स

आज हम इस आर्टिकल के जरिए आपको केवल इस हफ्ते की ही नहीं बल्कि आने वाले हफ्तों में रिलीज होने वाली फिल्मों व वेब सीरीज की जानकारी देंगे। इस लिस्ट में Netflix, Disney+ Hotstar और Amazon Prime video जैसे पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। Also Read - IPL 2022 के लिए Vodafone Idea ने पेश किया एक धांसू रिचार्ज प्लान, फ्री मिलेगा Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन

Radhe Shyam

रिलीज तारीख- 1 अप्रैल Amazon Prime Video Also Read - Airtel के इन 2 पैक में मिलेगा Netflix, Disney+ Hotstar और Amazon prime video का फ्री सब्सक्रिप्शन

साउथ के सुपरस्टार व बाहुबली एक्टर प्रभास स्टारर फिल्म ‘राधे श्याम’ 11 मार्च को थिएटर्स पर रिलीज की गई थी। हालांकि, थिएटर्स रिलीज पर फिल्म को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद अब इस फिल्म को आखिरकार OTT पर रिलीज किया गया है। ‘राधे श्याम’ आज 1 अप्रैल को Amazon Prime Video को रिलीज हो गई है। यह एक रोमांटिक ड्राम फिल्म है। अगर आप इस जॉनर की फिल्म देखना पसंद करते हैं, तो आप इस वीकेंड इस अपने लव्ड वनर्स के साथ इन्जॉय कर सकते हैं।

Kaun Pravin Tambe

रिलीज तारीख- 1 अप्रैल DisneyPlus Hotstar

कौन प्रीवण तांबे फिल्म आज 1 अप्रैल को Disney Plus Hotstar पर रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म क्रिकेटर प्रवीण तांबे की बायोपिक है, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 41 साल की उम्र में IPL से की थी। अगर आप आईपीएल या फिर क्रिकेट प्रेमी हैं, तो आपको यकिनन यह फिल्म जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म में श्रेयस तलपड़े लीड रोल प्ले कर रहे हैं।

Dasvi

रिलीज तारीख- 7 अप्रैल Netflix India

अगले हफ्ते की लिस्ट देखें, तो 7 अप्रैल को Netflix India पर दसवीं फिल्म को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन जाट नेता का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल हो जाती है। जेल से आठवीं फेल चौधरी 10वीं परीक्षा पास करने का फैसला लेता है।

Abhay (Season 3)

रिलीज तारीख- 7 अप्रैल Zee5

अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्में व सीरीज देखना पसंद करते हैं, तो Zee5 पर आपके लिए 8 अप्रैल को अभय का तीसरा सीजन रिलीज हो रहा है। इस सीरीज में एक्टर कुणाल खेमू एक पुलिसवाले का किरदार निभा रहे हैं। अगर आपने अब-तक इसके दो सीजन नहीं देखें, तो इस वीकेंड इसका पहला और दूसरा सीजन जल्दी से निपटा लीजिए… ताकि आप तीसरे सीजन को अच्छे से इन्जॉय कर सकें।

Mai

रिलीज तारीख- 15 अप्रैल Netflix India

15 अप्रैल को साक्षी तंवर स्टारर सस्पेंस-क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज माई रिलीज होगी। इसे आप Netflix India पर देख सकेंगे। इस सीरीज में आप एक मां को अपनी बेटी की हत्या का बदला देते देखेंगे। टीवी सीरियल में सीधी-साधी बहु का किरदार निभाने वाली साक्षी तंवर का इस सीरीज में एक अलग ही रूप में देखने को मिलेगा।