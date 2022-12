OTT Release in December: आज के समय में नए महीने की शुरुआत के साथ लोग OTT पर स्ट्रीम होने वाले नए कॉन्टेंट के बारे में जानना चाहते हैं। हर बार की तरह इस महीने भी ओटीटी पर आने वाले नए कॉन्टेंट की बाड़ आ गई है। इस महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी कुछ नया स्ट्रीम होने वाला है। आज हम आपको इस आर्टिकल की मदद से दिसंबर महीने में स्ट्रीम होने वाले कॉन्टेंट की जानकारी देने जा रहे हैं, इनमें नई फिल्में व वेब शो सब शामिल है। Also Read - The Kashmir Files Controversy: अगर अब तक नहीं देखी The Kashmir Files फिल्म, तो ऑनलाइन ऐसे देखें

फ्रेडी (Freddy)



कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म 'Freddy' (फ्रेडी) सिनेमाघरों में रिलीज न होकर सीधे OTT पर दस्तक देने वाली है। यह फिल्म Disney+ Hotstar पर 2 दिसंबर यानी कल स्ट्रीम होगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें देखा जा सकता है फिल्म में कार्तिक आर्यन एक डेंटिस्ट का किरादर निभा रहे हैं, जिनका नाम 'फ्रेडी गिनवाला' है। फिल्म में उनका किरादर पहले काफी शांत, शर्मिला व अकेलेपन से घिरा हुआ दिखा… लेकिन कुछ देर में ही उनका एक अलग अवतार देखने को मिलता है जो रात के अंधेरे में लाश को जंगल में घसिटते हुए दिख रहे हैं। यह एक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कार्तिक एक साइको किलर के रूप में दिखेंगे।

गुडबाय (Goodbye)



अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म 'गुडबाय' (Goodbye) 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। वहीं, अब इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी करीब आ गई है। यह फिल्म Netflix पर 2 दिसंबर को स्ट्रीम होने वाली है। अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और नीना गुप्ता जैसे स्टार्स शामिल हैं। रश्मिका मंदाना की यह डेब्यू हिंदी बॉलीवुड फिल्म भी है। फिल्म की कहानी विकास बहल ने लिखी है।

ब्लर (Blurr)



तापसी पन्नू स्टारर फिल्म ‘ब्लर’ (Blurr) को भी थिएटर की जगह सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा। यह फिल्म 9 दिसंबर को ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। ब्लर साइकोलॉजी थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी तापसी के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कि अपनी जुड़वा बहन की मौत की जांच कर रही है। इसी दौरान धीरे-धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। बता दें, यह स्पेनिश फिल्म Julia’s Eyes का ही हिंदी रिमेक है। इस फिल्म का डायरेक्शन अजय बहल ने किया है। इस फिल्म में तापसी पन्नू और गुलशन देवैया जैसे स्टार्स मेन लीड रोल में हैं। एक्टिंग के साथ-साथ तापसी इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं।

Qala फिल्म



Qala आज यानी 1 दिसंबर को Netflix पर स्ट्रीम हो चुकी है। यह भी एक साइकलॉजिकल ड्रामा फिल्म है। Qala फिल्म की कहानी स्वतंत्रता से पहले के दशक पर आधारित है, जो कि एक मशहूर गायिका के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में तृप्ति गायिका का किरदार निभा रही हैं। स्वास्तिका मुखर्जी फिल्म में तृप्ति डिमरी की मां का किरदार निभा रही हैं।

कैट (CAT)



CAT अपकमिंग वेब सीरीज है, जो कि 9 दिसंबर से Netflix पर स्ट्रीम हो रही है। इस वेब सीरीज में रणदीप हुड्डा मेन लीड रोल में हैं। कहानी की बात करें, तो इस शो में रणदीप का किरदार ड्रग्स तस्करी के इल्जाम में फंसे अपने भाई को बचाते दिखेंगे।