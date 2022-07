OTT Release This month (July): ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जुलाई महीने की शुरुआत एंटरटेनमेंट के रूप में काफी धमाकेदार रही। 1 जुलाई को विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक-साथ कई फिल्मों और सीरीज को स्ट्रीम किया गया। इसमें अक्षय कुमार की ‘सम्राट पृथ्वीराज’ (Samrat Prithviraj on Amazon Prime Video) व कंगना रनौत की ‘धाकड़’ (Dhaakad on Zee5) फिल्म से लेकर हॉलीवुड पॉपुलर वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things Season 4 Volume 2 on Netflix) आदि शामिल है। Also Read - वीकेंड पर हो रहे हैं बोर... तो देखें Amazon prime video से लेकर Netflix तक की ये नई फिल्में और शोज

1 जुलाई के अलावा 3 जुलाई को भी Netflix पर ऑपरेशन रोमियो (OPERATION ROMEO) व मेजर (Major) फिल्म को स्ट्रीम किया गया है। अभी तो केवल शुरुआत है, इस महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक शानदार फिल्में व दिलचस्प शोज रिलीज होने वाले हैं। इसमें जान्हवी कपूर की अपकमिंग फिल्म गुड लक जैरी (Good Luck Jerry) और रणवीर सिंह की एडवेंचरस राइड Ranveer Vs Wild with Bear Grylls आदि शामिल है। आपकी सहुलियत के लिए हमने इस महीने ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली बड़ी फिल्मों व शोज को नीचे लिस्ट किया है। Also Read - Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होगी अक्षय कुमार की 'सम्राट पृथ्वीराज' फिल्म, आ गई डेट

koffee with karan season 7 on Disney+ Hotstar



करण जौहर का पॉपुलर चैट शो अब फाइनली Disney+ Hotstar ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस शो को गुरुवार 7 जुलाई को स्ट्रीम किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस सीरीज में आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी और विजय देवरकोंडा जैसे स्टार्स गेस्ट के रूप में शिरकत कर सकते हैं। Also Read - Vi (Vodafone Idea) का सबसे सस्ता प्लान, फ्री में देखें Disney+ Hotstar की सारी मूवीज और शो

Ranveer Vs Wild with Bear Grylls on Netflix



इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी पॉपुलर शो मौजूद है, जो है Ranveer Vs Wild with Bear Grylls शो। Bear Grylls का पॉपुलर शो Man vs. Wild किसी परिचय का मोहताज नहीं है और जल्द ही इस शो पर आपको रणवीर सिंह वाइल्ड एडवेंचर करते नजर आएंगे। जी हां, Ranveer Vs Wild with Bear Grylls शो Netflix पर इस फ्राइडे यानी 8 जुलाई को स्ट्रीम होने वाला है। Bear Grylls व Ranveer singh दोनों के ही फैन्स बेसब्री से इस शो के स्ट्रीम होने का इंतजार कर रहे हैं।

VIKRAM on Disney+ Hotstar



अगर आप इस फ्राइडे कोई नई फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए 8 जुलाई को Disney+ Hotstar पर VIKRAM फिल्म स्ट्रीम की जाने वाली है। इस फिल्म में कमल हासन मेन लीड रोल में हैं। यह एक क्राइम-ड्रामा फिल्म है।

Jaadugar on Netflix



पंचायत’ (Panchayat) फेम जितेंद्र कुमार की अपकमिंग फिल्म जादूगर (Jaadugar) 15 जुलाई को Netflix रिलीज होगी। फिल्म का नाम भले ही जादूगर हो, लेकिन यह एक स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म होने वाली है। जादूगर फिल्म में जितेंद्र कुमार मीनू नाम के लड़के का किरदार निभा रहे हैं, जो दिल से जादूगर बनना चाहते है लेकिन दिल के कारण ही उसे फुलबॉलर बनना पड़ जाता है।

Shoorveer on Disney+ Hotstar



Shoorveer एक वेब सीरीज है, जो कि Disney+ Hotstar पर 15 जुलाई को स्ट्रीम हो रही है। इस सीरीज की कहानी इंडियन आर्मी की कड़ी ट्रेनिंग पर केंद्रित है। अगर आप देश भक्ति व आर्मी बेस्ड फिल्में व शोज देखना पसंद करते हैं, तो इस 15 जुलाई आपके लिए Disney+ Hotstar शूरवीर के रूप में कुछ खास लेकर आया है।

Good Luck Jerry on Disney+ Hotstar

Apni kismat banane nikli hai Jerry, good luck nahi bolenge? #GoodLuckJerry streaming from 29th July only on #DisneyPlusHotstarMultiplex pic.twitter.com/PdydU8fXYN — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) June 17, 2022



जान्हवी कपूर स्टारर Good Luck Jerry फिल्म Disney+ Hotstar पर इस महीने के अंत मे 29 जुलाई को स्ट्रीम होने वाली है। यह एक ब्लैक-कॉमेडी फिल्म है, जिसे थिएटर की जगह सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है।