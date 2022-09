OTT Release in September: डिजिटल युग में अब लोग इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमाघरों से ज्यादा OTT पर क्या कुछ नया आने वाला है इस पर नजर रखते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और हम हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए इस महीने OTT पर आने वाले नए शो और फिल्मों की लिस्ट लेकर आ गए हैं। एंटरटेनमेंट के लिहाज से सितंबर का महीना आपके लिए वैरायटी भरा रहने वाला है। जी हां, इस महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपको हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और एक्शन-थ्रिलर हर जॉनर का कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। Also Read - थिएटर के बाद अब OTT पर स्ट्रीम होगी 'एक विलेन रिटर्न' (Ek Villain Returns), डेट कर लें नोट

सितंबर महीने में ओटीटी पर आने वाली नई फिल्मों और वेब शो की लिस्ट हम आपके लिए यहां आपके लिए तारीखों के साथ लेकर आए हैं। आप भी देख लीजिए इस महीने क्या कुछ नया ओटीटी पर होगा रिलीज। Also Read - Disney+ Hotstar की हॉरर वेब सीरीज दहन (Dahan) का ट्रेलर रिलीज, इस दिन होगी स्ट्रीम

Indian Predator: The Diary of a Serial Killer



Indian Predator The Butcher of Delhi क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज को जुलाई में Netflix पर स्ट्रीम किया गया था। वहीं, अब इसका अगला पार्ट ‘Indian Predator: The Diary of a Serial Killer’ डॉक्यूमेंट्री 7 सिंतबर को Netflix पर स्ट्रीम होगा। ‘इंडियन प्रीडेटर: द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर’ में सीरियल किलर राम निरंजन उर्फ ​​राजा कलंदर की कहानी को दिखाया जाएगा। कहा जाता है कि यह सीरियल किलर एक नरभक्षी था, जो न केवल लोगों को मारता बल्कि उनके शरीर के अंगों खाता भी था। Also Read - Plan A Plan B फिल्म की आ गई ओटीटी स्ट्रीमिंग डेट, जानें कब और कहां देखें

OTT Platform: Netflix

Release Date – September 7, 2022

Thor: Love & Thunder



मार्वल स्टूडियोज की फिल्म (Thor: Love & Thunder) को 7 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। थिएटर के बाद अब यह फिल्म OTT पर दस्तक देने वाली है, जो कि Disney+ Hotstar पर 8 सितंबर को स्ट्रीम होगी। इस फिल्म को आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में ओटीटी पर देख सकेंगे।

OTT Platform: Disney+ Hotstar

Release Date – September 8, 2022

Ek Villain Returns



साल 2014 में आई ‘एक विलेन’ (Ek Villain) फिल्म का दूसरा पार्ट ‘एक विलेन रिटर्न’ (Ek Villain Returns) 29 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। वहीं अब जल्द ही यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है। यह फिल्म Netflix पर 9 सितंबर को स्ट्रीम की जाएगी। बात दें, इस फिल्म में अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम, तारा सुतारिया और दिशा पाटनी जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं।

OTT Platform: Netflix

Release Date – September 9, 2022

Dahan – Raakan ka Rahasya



Dahan – Raakan ka Rahasya (दहन- राकन का रहस्य) एक हॉरर-थ्रिलर वेब सीरीज है, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम की जाएगी। इस सीरीज का प्रीमियर 16 सितंबर को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर किया जाएगा। इस वेब सीरीज में टिस्का चोपड़ा लीड रोल में हैं, जो कि एक आईएस ऑफिसर का किरदार सीरीज में निभा रही है। सीरीज की कहानी श‍िलासपुरा नामक एक गांव पर आधारित है, जहां के लोगों का मानना है कि यह गांव शापित है।

OTT Platform: Disney+ Hotstar

Release Date – September 16, 2022

Jamtara Season 2



साल 2020 में Netflix पर स्ट्रीम हुई ‘जामताड़ा: सबका नंबर आएगा’ (Jamtara Sabka Number Ayega) का दूसरा पार्ट साल 2022 में आ रहा है। ‘जामताड़ा: सबका नंबर आएगा’ सीजन 2 (Jamtara Season 2) Netflix पर 23 सितंबर को स्ट्रीम की जाएगी। जामताड़ा वेब सीरीज की कहानी कुछ ऐसे युवाओं पर बेस्ड है, जो डिजिटल क्राइम के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं।

OTT Platform: Netflix

Release Date – September 23, 2022

Plan A Plan B



रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया लीड स्टारर फिल्म Plan A Plan B (प्लान ए प्लान बी) Netflix पर 30 सितंबर को स्ट्रीम होगी। यह एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें रितेश देशमुख एक तलाक कराने वाले वकील का किरदार निभा रहे हैं, जबकि तमन्ना भाटिया फिल्म में एक मैचमेकर बनी हैं। फिल्म की कहानी प्रोफेशन में एक-दूसरे से एक-दम इन दोनों लोगों की लव स्टोरी के इर्द-गिर्द घूमती है।

OTT Platform: Netflix

Release Date – September 30, 2022