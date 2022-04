OTT Release This Weekend 21th April: हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी OTT प्लेटफॉर्म पर आपके लिए काफी कुछ नया स्ट्रीम होने वाला है। इसमें अर्जुन रामपाल की इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर ‘लंदन फाइल्स’ (London Files) से लेकर आलिया भट्ट स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) शामिल है। Also Read - Netflix Vs Disney+ Hotstar: नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखनी है मूवी या सीरीज, तो यहां चेक करें अपने फायदे का प्लान

कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए अगर आप इस वीकेंड कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके लिए इस हफ्ते ओटीटी पर देखने के लिए काफी कुछ नया कॉन्टेंट उपलब्ध है। ओटीटी रिलीज की इस लिस्ट में Netflix, Amazon Prime Video और Voot जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में आज से नई फिल्में व सीरीज रिलीज हो रही हैं। यह सिलसिला मंगलवार यानी 26 अप्रैल तक जारी रहने वाला है। इसका मतलब है कि वीकेंड के साथ-साथ आपका एंटरटेनमेंट का कोटा मंगलवार तक जारी रहने वाला है।



‘ओह माय डॉग ‘ (Oh My Dog) फिल्म आज 21 अप्रैल को Amazon Prime Video पर स्ट्रीम हो गई है। अगर आप एनिमल लवर हैं, तो यह फिल्म बिल्कुल आपके लिए ही है। इस फिल्म की कहानी एक छोटे बच्चे और डॉग पर आधारित है। फिल्म में एक इंसान और एक कुत्ते के बीच के बिना शर्त के बंधन को दिखाया गया है। इस फिल्म का निर्देशन सरोव शनमुगम ने किया है। वहीं, अरुण विजय, अर्णव विजय, विजय कुमार, महिमा नांबियार, विनय राय जैसी स्टारकास्ट मेन लीड में हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फिल्म को अमेजन प्राइम पर तेलगू भाषा में रिलीज किया गया है।

Detective Om Singh is here to unveil the truth! #LondonFiles, an original series, streaming now only on #Vootselecthttps://t.co/P42aorhmmG#LondonFilesOnVoot #VootSelect #Thriller #WebSeries #ArjunRampal #CrimeThriller #DetectiveOmSingh pic.twitter.com/N9fRgiZ60Q

— Voot Select (@VootSelect) April 21, 2022