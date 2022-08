OTT Release This Week: ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे वीकेंड का एक अहम हिस्सा बन गया है। हफ्ते-भर भले ही हम ऑफिस या फिर स्कूल-कॉलेज की क्लास के बीच OTT पर रिलीज हुई नई फिल्में न देख पाते हों, लेकिन वीकेंड आते ही हर किसी की नजर ओटीटी लेटेस्ट रिलीज पर रहती है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए ओटीटी पर रिलीज हुई नई फिल्मों की लिस्ट लेकर आ गए हैं। Also Read - 'She-Hulk: Attorney at Law' की OTT रिलीज डेट में हुआ बदलाव, अब इस दिन Disney+ Hotstar पर होगी स्ट्रीम

इस हफ्ते आपको NETFLIX, DISNEY+ HOTSTAR और AMAZON PRIME VIDEO जैसे मेन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। इस लिस्ट में आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'डार्लिंग' और स्टूडेंट लाइफ बेस्ट नई सीरीज 'क्रैश कोर्स' आदि शामिल है।

आइए जानते हैं इस वीकेंड OTT पर क्या कुछ आ रहा है खास-

DARLINGS ON NETFLIX



इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'Darlings' का है। फैन्स काफी समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, जो इस हफ्ते खत्म होने वाला है। डार्लिंग्स फिल्म 5 अगस्त यानी कल शुक्रवार को Netflix पर स्ट्रीम होगी। आपको बता दें, इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ-साथ शेफाली शाह, विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू जैसे स्टार्स मेन लीड रोल में हैं।

WEDDING SEASON ON NETFLIX



जैसे कि नाम से ही समझ आता है इस सीरीज की कहानी शादी बेस्ड हैं। ‘वेडिंग सीजन’ में एक ऐसे लड़के-लड़की की कहानी दिखाई गई है, जिनके मां-बाप उन पर शादी का दबाव डाल रहे हैं। पैरेंट्स के दबाव के चक्कर में वह दोनों एक-दूसरे को डेट करने का नाटक करते हैं। प्यार का नाटक कब हकीकत में बदल जाता है, यही सीरीज में देखने को मिलेगा। यह सीरीज आज 4 अगस्त को Netflix पर स्ट्रीम हो गई है।

LIGHTYEAR ON DISNEY+ HOTSTAR



यह एक एनिमेटेड शो है, जिसकी कहानी साइंस फिक्शन बेस्ड है। अगर आप इस तरह का कॉन्टेंट देखना पसंद करते हैं, तो यह आपके लिए ही है। यह शो भारत में कल 3 अगस्त को Disney Plus Hotstar स्ट्रीम किया जा चुका है। अगर आपने अब-तक इसे नहीं देखा है, तो इसे अपने वीकेंड का हिस्सा बना सकते हैं।

CRASH COURSE ON AMAZON PRIME VIDEO



क्रैश कोर्स की कहानी कोटा फैक्ट्री की तरह स्टूडेंट लाइफ पर बेस्ड है। इस स्टूडेंट्स की मस्ती, उनके स्ट्रगल्स, लव स्टोरी व इमोशनल आस्पेक्ट्स को दिखाया जाएगा। यह सीरीज Amazon Prime Video पर कल 5 अगस्त को स्ट्रीम होगी, जिसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं।