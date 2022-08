OTT Release This Week: ओटीटी यूजर्स के लिए अगस्त का महीना काफी शानदार रहा है। इस महीने ‘Game of Thrones’ का मच अवेटिड प्रीक्वल ‘House of The Dragon’ ओटीटी पर स्ट्रीम किया गया। इसके अलावा, मार्वल सीरीज की She-Hulk सीरीज भी इसी महीने स्ट्रीम हुई है। हालांकि, अभी इन पॉपुलर वेब सीरीज के बाकि एपिसोड स्ट्रीम होने बाकि हैं। Also Read - Jamtara Season 2 OTT Release Date Out: जामताड़ा की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, Netflix पर इस दिन होगी स्ट्रीम

'House of The Dragon' और 'She-Hulk' सीरीज के अलावा, इस महीने कई अन्य वेब सीरीज और फिल्में भी ओटीटी पर दस्तक देने जा रहे हैं। इस लिस्ट में Delhi Crime का दूसरा सीजन, पंकज त्रिपाठी की Criminal Justice का तीसरा सीजन और Maharani का दूसरा सीजन आदि शामिल है।

House of The Dragon

House of The Dragon

‘House of The Dragon’ पॉपुलर ‘Game of Thrones’ वेब सीरीज का प्रीक्वल है, जिसका पहला एपिसोड 22 अगस्त को Disney+Hotstar पर स्ट्रीम किया गया था। वहीं, अगला एपिसोड 22 अगस्त को स्ट्रीम किया जाने वाला है। इस सीरीज में ‘Game of Thrones’ की कहानी से 300 साल पहले टारगैरियन की लड़ाई को दिखाया जाएगा। मुख्य तौर पर इस सीरीज में टारगैरियन परिवार आयरन थ्रोन के उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में लड़ता दिखेगा।

Release Date: August 22

Where To Watch: Disney+Hotstar

HIT: The First Case



राजकुमार राव स्टारर फिल्म HIT: The First Case को पिछले महीने थिएटर्स में रिलीज किया गया था, वहीं अब यह फिल्म OTT पर स्ट्रीम की जाएगी। यह फिल्म 28 अगस्त को Netflix पर स्ट्रीम होगी। राजकुमार राव के साथ इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा भी लीड रोल में है।

Release Date: August 28

Where To Watch: Netflix

Delhi Crime Season 2

दिल्ली क्राइम का पहला सीजन साल 2019 में Netflix पर स्ट्रीम किया गया था। वहीं, अब इस सीरीज का दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने को तैयार है। यह नया सीजन 26 अगस्त से स्ट्रीम किया जाएगा। पहले सीजन की कहानी 2012 के निर्भया कांड पर आधारित थी, वहीं अगले सीजन की कहानी सीरियल किलर पर आधारित है।

Release Date: August 26

Where To Watch: Netflix

Criminal Justice season 3

Criminal Justice Adhura Sach का तीसरा सीजन Disney+ Hotstar पर 26 अगस्त को स्ट्रीम किया जाएगा। यह एक कार्ट ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें पंकज त्रिपाठी लीड रोल में हैं। इस सीरीज में पंकज त्रिपाठी एक वकील का किरदार निभा रहे हैं।

Release Date: August 26

Where To Watch: Disney+Hotstar

Maharani Season 2

Maharani का पहला सीजन साल 2021 में रिलीज किया था, वहीं आज 25 अगस्त से इस पॉपुलर पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज हो गया है। Maharani Season 2 को आप आज 25 अगस्त ने Sony LIV पर देख सकेंगे। बता दें, यह वेब सीरीज बिहार की राजनीति पर बेस्ड है, जिसमें हुमा कुरैशी लीड रोल निभा रही है।

Release Date: August 25

Where To Watch: Sony LIV