पिछले हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म पर Koffee with karan शो का सीजन 7 Disney+ Hotstar और Ranveer Vs Wild with Bear Grylls शो Netflix पर स्ट्रीम किया गया था। इसके अलावा, कमल हासन फिल्म VIKRAM को भी ओटीटी पर काफी पसंद किया गया था। पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ओटीटी पर काफी कुछ देखने के लिए उपलब्ध है, इसमें वेब सीरीज और फिल्में शामिल हैं।

इस हफ्ते पंचायत फेम सचिव जी उर्फ जितेंद्र कुमार की अपकमिंग फिल्म जादूगर (Jaadugar) ओटीटी प्लेटफॉर्म Netflix पर स्ट्रीम होने वाली है। इसके अलावा, Amazon Prime Video पर Comicstaan सीजन 3 की शुरुआत होने जा रही है। अगर आप वीकेंड में ओटीटी पर कुछ देखना चाहते हैं, तो आपकी मदद के लिए हमने यहां इस हफ्ते रिलीज होने वाले नए कॉन्टेंट की लिस्ट तैयार की है।

Jaadugar on Netflix



जितेंद्र कुमार जिन्हें कई पॉपुलर वेब सीरीज के कैरेक्टर के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें सबसे लेटेस्ट पंचायत' (Panchayat) के सचिव जी का किरदार है। जितेंद्र कुमार की अपकमिंग फिल्म जादूगर (Jaadugar) Netflix पर कल यैनी 15 जुलाई को स्ट्रीम होने वाली है। जादूगर फिल्म में जितेंद्र कुमार मीनू नाम के लड़के का किरदार निभा रहे हैं, जो दिल से जादूगर बनना चाहते है लेकिन दिल ही के कारण ही उसे फुलबॉलर बनना पड़ जाता है।

Shoorveer on Disney+ Hotstar



Shoorveer अपकमिंग वेब सीरीज है, जो कि Disney+ Hotstar पर कल यानी 15 जुलाई को स्ट्रीम की जाएगी। जैसे कि नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की स्टोरी आर्मी बेस्ड होगी। फिल्म का प्लॉट इंडियन आर्मी की सख्त ट्रेनिंग पर आधारित है।

Comicstaan season 3 on Amazon Prime Video



Comicstaan पॉपुलर कॉमेडी टैलेंट हट शो है, जिसकी तीसरा सीजन कल 15 जुलाई से Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होने जा रहा है। इस शो में 8 कंटेस्टेंट स्टैंड-अप कॉमेडी करते नजर आएंगे, जबकि ज़ाकिर खान, सुमुखी सुरेश, नीति पलटा और केनी सेबेस्टियन इस शो को जज करते दिखेंगे।