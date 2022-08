OTT This Week: अगस्त के तीसरे हफ्ते की शुरुआत लंबे वीकेंड के साथ हुई थी, जिसमें हमने आपको कई नए OTT रिलीज के सुझाव दिए थे। हालांकि, इस हफ्ते ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाले नए कॉन्टेंट का सिलसिला यही थमा नहीं है। अगला वीकेंड आते-आते ओटीटी पर काफी कुछ नया स्ट्रीम किया जाने वाला है, जिसकी लिस्ट हम आपके लिए इस आर्टिकल में लेकर आए हैं। Also Read - Sony ने भारत में लॉन्च किया 85 इंच का महंगा टीवी, इस कीमत में घर ले आएंगे 1 नई कार

Disney+ Hotstar पर आज 18 अगस्त को Marvel Cinematic Universe की सुपरहीरो सीरीज She-Hulk स्ट्रीम कर दी गई है। इसके अलावा, कल जन्माष्टमी की छुट्टी के साथ वीकेंड की शुरुआत होने वाली है। आइए जानतें हैं इस हफ्ते और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा।

She Hulk: Attorney At Law



Marvel Cinematic Universe की यह अगली सुपरहीरो सीरीज है, जिसमें आपको हल्क का फीमेल अवतार देखने को मिलेगा। शी-हल्क के रूप में आपको हल्क की बहन की कहानी इस सीरीज में देखने को मिलेगी। आज She-Hulk: Attorney at Law का पहला एपिसोड Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम किया गया है। अगर आप ऐसी सीरीज व फिल्में देखने को शौकिन है, तो इसे आप इस हफ्ते अपने बिंज वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं

OTT Platform: Disney+ Hotstar

Release Date – August 18, 2022

The Next 365 Days



पिछली दो फिल्मों की सफलता के बाद अब मेकर्स 365 Days सीरीज की तीसरी फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का टाइटल ‘The Next 365 Days’ रखा गया है। आखिरी फिल्म में देखा गया था कि लौरा को गोली लग जाती है, लेकिन उसकी फिर से वापसी होती है। लौरा की वापसी को आप कल 19 अगस्त से Netflix पर देख सकते हैं।

OTT Platform: Netflix

Release Date – August 19, 2022

Duranga



छोटे पर्दे की स्टार दृष्टि धामी स्टारर वेब सीरीज Duranga भी कल 19 अगस्त से Zee5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है। 9 एपिसोड की यह वेब सीरीज पॉपुलर कोरियन ड्रामा Flower of Evil का ही हिंदी रीमेक है।

OTT Platform: Zee5

Release Date – August 19, 2022