Ott Release This Week: थिएटर की तरह अब OTT प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते कुछ नया देखने को मिलता है। आलम यह है कि लोग फ्राइडे थिएटर रिलीज से ज्यादा ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाले कॉन्टेंट के इंतजार में रहते हैं। वीकेंड शुरू होते ही हर कोई लेटेस्ट स्ट्रीमिंग लिस्ट की तलाश में लग जाता है, ताकि एंटरटेनमेंट के लिहाज से उनका वीकेंड पूरा सेट हो जाए।

हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म्स पर काफी कुछ नया देखने को उपलब्ध है। इस लिस्ट में Netflix, Zee5 और Voot जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अगर आपके पास भी इनमें से किसी भी ओटीटी का सब्सक्रिप्शन मौजूद है, तो आज हम आपको इस हफ्ते रिलीज होने वाली लेटेस्ट वेब सीरीज और फिल्मों की जानकारी देने जा रहे हैं।

इस वीकेंड इन वेब सीरीज व फिल्मों को OTT पर करें इन्जॉय-

Will Amina Qureshi stick to her morals or fall prey to the race for TRPs? #TheBrokenNews premiering on 10th June only on #ZEE5 @iamsonalibendre @JaideepAhlawat @ShriyaP @Indraneil0809 @Sanjeeta1120 @taaruk @sukhmanisadana @bbcstudiosindia @sameer_gogate @deepali_handa pic.twitter.com/XqF0nIj3Ae



The Broken News वेब सीरीज को 10 जून से Zee5 पर स्ट्रीम कर दिया जाएगा, जो कि ब्रीटिश सीरीज ‘PRESS’ का इंडियन वर्जन है। जैसे कि नाम से अंदाजा लगया जा सकता है इस वेब सीरीज की कहानी न्यूज और मीडया इंडस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी। बता दें, इस वेब सीरीज के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे अपना डिजिटल डेब्यू कर रही हैं, जिन्हें आप एक न्यूज एंकर के रूप में देखेंगे। सोनाली बेंद्रे के अलावा, इस सीरीज में जयदीप अहलावत, श्रिया पिलगांवकर, इंद्रनील सेनगुप्ता, तारुक रैना और किरण कुमार जैसे स्टार्स मेन लीड में दिखेंगे।

Major Monica is officially reporting for duty. What dangers lie ahead for her and her comrades in this new mission?

Watch #CodeM2 streaming now, only on #VootSelect.#CodeM2OnVoot #CodeM #HindustanZindabad #MonicaMehraIsBack #VootSelect pic.twitter.com/dYpp9WnXl3

