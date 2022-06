OTT Release This Weekend: हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड भी OTT फ्लेटफॉर्म पर काफी कुछ नया स्ट्रीम किया जा रहा है। अगर आप Netflix, Disney Plus Hotstar और SONYLIV सब्सक्राइबर हैं, तो यह आर्टिकल आपके काफी काम आने वाला है। आज हम आपको इस वीकेंड स्ट्रीम होने वाले नए शोज़ की जानकारी देने वाले हैं। Also Read - Vodafone Idea (Vi) ने लॉन्च किया 100 रुपये का सस्ता प्लान, FREE मिलेगा SonyLIV Premium सब्सक्रिप्शन

She Season 2- Netflix



इंडियन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज She को साल 2020 में Netflix पर स्ट्रीम किया गया था। वहीं, अब इसका दूसरा सीजन Netflix पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। She Season 2 को Netflix पर कल यानी 17 जून को स्ट्रीम किया जाएगा। इस सीरीज में अदिति एस पोहनकर के किरदार भूमिका परदेसी को कॉन्सेबल के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें ड्रग्स माफिया गैंग का खुलासा करने के लिए एक अंडर कवर ऑपरेशन के लिए चुना गया है। स्टारकास्ट की बात करें, तो इस सीरीज में अदिति एस पोहनकर के साथ विजय वर्मा, विश्वास किनी, शिवानी रंगोले और मोहम्मद अली बेग आदि शामिल हैं।

Masoom- Disney Plus Hotstar



Masoom अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें 6 एपिसोड की कहानी में एक बाप-बेटी के बीच के रिश्ते की कहानी को दर्शाया गया है। इस सीरीज में बोमन ईरानी और समारा तिजोरी मेन लीड रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन मिहिर देसाई ने किया है।

SALT CITY– SONYLIV



SALT CITY एक फैमिली ड्रामा वेब सीरीज है, जिसे आज 16 जून से SONYLIV पर स्ट्रीम कर दिया गया है। इस सीरीज में दिव्येंदु शर्मा, पीयूष शर्मा, नवनी परिहार, गौहर खान, निवेदिता भट्टाचार्य, जितिन गुलाटी जैसे स्टार्स मेन लीड में हैं।

Spider-Man: No Way Home- Netflix



अगर आप मार्वल फैन हैं, तो इस वीकेंड आपके लिए SpiderMan No Way Home ओटीटी पर फ्री में देखने के लिए उपलब्ध है। यह मार्वल सुपरहीरो फिल्म है, जिसे इस Netflix पर स्ट्रीम कर दिया गया है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में स्ट्रीम किया गया है। बता दें, इस फिल्म को पिछले साल दिसंबर में थिएटर्स में रिलीज किया गया था।