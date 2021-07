Panasonic ने इंडिया में दो नई स्मार्ट TV सीरीज JX और JS लॉन्च की हैं। इन सीरीज में कुल 11 नए मॉडल हैं जो 32 इंच से लेकर 65 इंच तक में मौजूद हैं। Panasonic JX लाइनअप में सात नए मॉडल हैं और Panasonic JS लाइनअप में चार नए मॉडल हैं। ये 4K और full-HD रेजलुशन के साथ Super Bright Plus, Accuview Display, Hexa Chroma Drive, Dolby Vision और दूसरे फीचर्स से लैस हैं। इन TV में दुसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ बेहतर कनेक्टेड एक्सपीरियंस के लिए Panasonic की MirAIe AIoT टेक्नोलॉजी मौजूद है। Also Read - Flipkart Big Saving Days Sale आज आधी रात से शुरू, स्मार्टफोन और टीवी खरीदने पर शानदार डील

Panasonic JX और Panasonic JS सीरीज कीमत और सेल

Panasonic JX सीरीज की शुरुआत होती है 50,990 रुपये से और इसका टॉप मॉडल 1,29,990 रुपये का है। Panasonic JS सीरीज की शुरुआत होती है 25,490 रुपये से और यह 43,990 रुपये तक जाती है। इन TV को कस्टमर Panasonic की इंडिया वेबसाइट से खरीद सकते हैं। Also Read - Amazon, Flipkart और Paytm Mall पर चल रही है Holi Sale, स्मार्टफोन खरीदने पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

Panasonic TV स्पेक्स और फीचर

Panasonic JX सीरीज में TH-55JX850, TH-65JX850, TH-43JX750, TH-55JX750, TH-65JX750, TH-43JX660 और TH-43JX650 मॉडल शामिल हैं। इनकी डिस्प्ले साइज इनके नाम से पता चलती है जो 43 इंच से लेकर 65 इंच तक है। ये सभी मॉडल 4K हैं।

Panasonic JS सीरीज में TH-42JS660, TH-32JS660, TH-42JS650 और TH-32JS650 मॉडल शामिल हैं जिनके स्क्रीन साइज 32 इंच से लेकर 42 इंच तक हैं। 32-इंच वाले मॉडल में HD रेजलुशन हैं जबकि 42-इंच के मॉडल full-HD रेजलुशन के साथ आते हैं। JX सीरीज Android TV 10 पर चलती है और JS सीरीज Android TV 9 पर। Also Read - Top 5 Tablet Under Rs 10000 in India: कम कीमत में दमदार टैबलेट, ये हैं बेस्ट ऑप्शन

Panasonic JX सीरीज के 55-इंच और 65-इंच मॉडल AccuView Display टेक्नोलॉजी, Hexa Chroma Drive कलर इंजन, Wide Colour Gamut (WCG) और Micro Dimming के साथ आते हैं। इन सभी मॉडल में HDR सपोर्ट है। TH-55JX850 और TH-65JX850 मॉडल में Dolby Vision, HDR10+, noise reduction और 4K upscaling जैसे फीचर भी मौजूद हैं। 43-इंच वाले मॉडल में HDR10+ सपोर्ट भी मिलता है। इन सभी TV में 20W स्पीकर है जबकि सिर्फ TH-55JX850 और TH-65JX850 में Dolby Atmos सपोर्ट है। सभी मॉडल में Chromecast भी मौजूद है।

Panasonic JS सीरीज के सभी चार मॉडल में Vivid Digital Pro कलर इंजन है और ये 2K HDR, Micro Dimming, noise reduction और Audio Booster+ सपोर्ट वाले 20W स्पीकर के साथ आते हैं। इनमें भी आपको Chromecast और Google Assistant voice control मिलता है।