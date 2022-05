Amazon Prime Video की पॉपुलर कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज ‘पंचयात’ (Panchayat) का दूसरा सीजन (Panchayat Season 2) 20 मई को रिलीज होने वाला था। हालांकि, मेकर्स ने इस सीरीज को रिलीज डेट से पहले ही अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर दिया है। Also Read - How to Delete Telegram Account: कई तरीकों से डिलीट कर सकते हैं अकाउंट, जानें पूरा प्रोसेस

Panchayat Season 2 release on Amazon Prime Video

पंचायत सीजन 2 (Panchayat Season 2) को Amazon Prime Video पर 18 मई यानी कल ही स्ट्रीम कर दिया गया है, जिसमें पूरे 8 एपिसोड शामिल हैं। बता दें, पहले इसे मेकर्स 20 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज करने वाले थे। आइए जानते हैं तय समय से दो दिन पहले सीरीज को क्यों रिलीज किया गया।

Also Read - Amazon Prime Video पर स्ट्रीम हुई K.G.F Chapter 2, बिना सब्सक्रिप्शन देखने का मिल रहा मौका

Panchayat Season 2 leak online

मेकर्स ने सीरीज को तय समय से पहले क्यों रिलीज किया? अगर आप भी यह सोच रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह इस वेब सीरीज का ऑनलाइन लीक होना है। जी हां, सामने आ रही रिपोर्ट्स की मानें, तो यह सीरीज रिलीज से पहले Telegram समेत कई प्लेटफॉर्म पर लीक की जा चुकी थी, जिसकी वजह से मेकर्स ने इसे समय से पहले रिलीज करने का फैसला लिया।

पंचायत हिंदी कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज है, जिसे Amazon Prime Video प्लेटफॉर्म के लिए The Viral Fever द्वारा क्रिएट किया गया है। सीरीज की कहानी चंदन कुमार ने लिखी है, जबकि डायरेक्शन दीपक कुमार मिश्रा द्वारा किया गया है। स्टारकास्ट की बात करें, तो इसमें जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव व नीना गुप्ता जैसे स्टार्स मेन लीड में हैं। इस सीरीज की कहानी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अभिषेक त्रिपाठी के इर्द-गिर्द घुमती है। नौकरी न मिलने के कारण उन्हें मजबूरन उत्तर प्रदेश के गांव फुलेरा में सचिव की नौकरी करनी पड़ती है। सीरीज में शहर से गांव आए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की कहानी को ही दर्शाया गया है।

Telegram पर अक्सर लीक होती हैं फिल्में व शोज

18 मई को कई यूजर्स ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी थी कि पंचायत सीजन 2 सीरीज रिलीज से पहले Telegram पर लीक हो गई है। कई यूजर्स ने इसके स्क्रीनशॉर्ट्स भी शेयर किए थे। बता दें, टेलीग्राम पर किसी फिल्म व सीरीज का लीक होना कोई नई बात नहीं है। टेलीग्राम पर कई ग्रुप्स मौजूद हैं, जो कि रिलीज से पहले नई फिल्मों और वेब सीरीज को लीक कर देते हैं।