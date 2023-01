Pathaan OTT Release Date: थिएटर भूल जाइए, घर बैठे देखें 'पठान'; जानें कब आएगी OTT पर

शाहरुख खान की फिल्म Pathaan का भारत में करीब 5,000 स्क्रीन्स पर प्रीमियर हो रहा है। Republic Day 2023 से एक दिन पहले, यश राज फिल्म्स प्रोडक्शन थिएटर में रिलीज हुई है, जिससे पठान को पांच दिन का ओपनिंग वीकेंड मिला। इस फिल्म की शुरुआत शानदार रही है। Also Read - ये क्या! थिएटर रिलीज से पहले 'पठान' (Pathaan) फिल्म की OTT रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब और कहां होगी स्ट्रीम

वहीं, शाहरुख के प्रशंसक यह जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 'Pathaan' को OTT प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज किया जाएगा। ताकि बिना थिएटर में जाए फिल्म को ऑनलाइन देखा जा सके। चूंकि COVID-19 महामारी ने कई फिल्म प्रेमियों के लिए फिल्म देखने के तरीके को बदल दिया है। फैन्स पठान की OTT रिलीज की डेट जानने में बहुत दिलचस्पी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक SRK की यह पॉपुलर फिल्म, जिसका फैन्स को इंतजार है, 25 अप्रैल को (थिएटर रिलीज के तीन महीने बाद) OTT पर आ जाएगी। Pathaan को Amazon Prime Video पर स्ट्रीम किए जाने की रिपोर्ट है।

एक तरफ जहां मेकर्स ने पठान की पायरेसी को रोकने की भरपूर कोशिशें की हैं, वहीं दूसरी तरफ मालूम होता है कि रिलीज से एक दिन पहले इसे इल्लीगल तरीके से ऑनलाइन रिलीज किया गया है। यश राज फिल्म्स प्रोडक्शन 100 से अधिक देशों में उपलब्ध होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की पायरेटेड कॉपी कम से कम दो वेबसाइट्स पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

फिर भी, शाहरुख खान की नई फिल्म ने KGF – Chapter 2 (Hindi) को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी 5.15 लाख कमाई हुई थी। पठान ने इससे बेहतर परफॉर्म किया।

A historic record created. #Pathaan 💥 Book your tickets now – https://t.co/SD17p6x9HI | https://t.co/VkhFng6vBj

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you, in Hindi, Tamil and Telugu. pic.twitter.com/LCeYtdLfS7

— Yash Raj Films (@yrf) January 26, 2023