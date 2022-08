Plan A Plan B OTT Release Date Out: ओटीटी के इस जमाने में अब ज्यादातर नई फिल्में थिएटर्स की जगह सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही है। सितंबर में रिलीज होने वाली ओटीटी फिल्मों की लिस्ट पहले से ही काफी लंबी है और अब इसमें एक नई फिल्म की एंट्री हो गई है। नेटफ्लिक्स (Netflix) ने आज अपनी अगली फिल्म को अनाउंस कर दिया है, जिसका नाम है ‘प्लान ए और प्लान बी’ (Plan A Plan B)। Also Read - IND vs PAK Asia Cup: सिर्फ 99 में मिल रहा 149 रुपये वाला Disney+ Hotstar प्लान, ऐसे करें एक्टिवेट

Netflix ने आज सोमवार को अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम Plan A Plan B (प्लान ए और प्लान बी) है। स्टारकास्ट की बात करें, तो इस फिल्म में रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया लीड रोल में है। आज नेटफ्लिक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फिल्म का टीजर शेयर किया है।

A divorce lawyer and a matchmaker are a match?! 🤔

Will they make it ❤️ or break it 💔

Watch Plan A Plan B to find out! Coming soon. #HarDinFilmyOnNetflix pic.twitter.com/eUjuk0OS9s — Netflix India (@NetflixIndia) August 29, 2022

इस दिन OTT पर स्ट्रीम होगी फिल्म

हालांकि, नेटफ्लिक्स के ट्वीट में फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन रितेश देशमुख ने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल के जरिए फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। ‘प्लान ए प्लान बी’ फिल्म नेटफ्लिक्स पर 30 सितंबर को स्ट्रीम की जाने वाली है।

Plans kuch bhi ho lekin hum se achi planning karna mushkil hi hai 👀#PlanAPlanB coming on the 30th of September, only on Netflix! 💗 #hardinfilmyonnetflix pic.twitter.com/prI8rFyEwL — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 29, 2022



फिल्म का निर्देशन शशांक घोष ने किया है। यह एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें रितेश देशमुख एक तलाक कराने वाले वकील का किरदार निभा रहे हैं, जबकि तमन्ना भाटिया फिल्म में एक मैचमेकर बनी हैं। फिल्म की कहानी प्रोफेशन में एक-दूसरे से एक-दम इन दोनों लोगों की लव स्टोरी के इर्द-गिर्द घूमती है।

सितंबर में आने वाली है कई नई फिल्में और शो-

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म कठपुतली (Cuttputlli) 2 सितंबर को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम होगी। इसके अलावा, विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 (Khuda Haafiz: Chapter 2) को भी 2 सितंबर को ZEE5 पर स्ट्रीम किया जाएगा।

Indian Predator The Butcher of Delhi का दूसरा पार्ट ‘Indian Predator: The Diary of a Serial Killer’ डॉक्यूमेंट्री 7 सिंतबर को Netflix पर स्ट्रीम होगी। तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म ‘बबली बाउंसर’ (Babli Bouncer) 23 सितंबर को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम होगी।