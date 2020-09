Poco M2 स्मार्टफोन क्वार्ड रियर कैमरा, 6GB रैम और Helio G80 SoC के साथ 10,999 रुपये में हुआ लॉन्च, जानें खूबियां

शाओमी के सब-ब्रांड Poco India ने भारत में अपना अफोर्डेबल स्मार्टफोन Poco M2 को लॉन्च कर दिया है। Poco M2 स्मार्टफोन को कंपनी ने MediaTek Helio G80 प्रोसेसर के साथ 6GB रैम और 5000mAh बैटरी और 18W फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ पेश किया है। Also Read - Poco X3 स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, कीमत को लेकर कंपनी ने दिया ये हिंट

Poco M2 स्मार्टफोन के साथ कंपनी ने Poco X2 यूजर्स के लिए MIUI 12 अपडेट को भी रोल आउट करने का ऐलान किया है। यहां हम आपको Poco M2 स्मार्टफोन की कीमत और फीचर्स के बारे में बता रहे हैं।

Poco M2 स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में पेश किया गया है। Poco M2 स्मार्टफोन का पहला वेरिएंट 6GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपये में पेश किया गया है। इसके साथ ही 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 12,499 रुपये में पेश किया गया है। Poco M2 स्मार्टफोन की पहली सेल 15 सिंतबर को फ्लिपकार्ट पर आयोजित की जाएगी।

